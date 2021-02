Esperanza Aguirre, sobre la acusación de Bárcenas: “No esperaba que tuviera la cara tan dura de mentir así”

La expresidenta de la Comunidad de Madrid anunciaba este miércoles que presentaría una querella contra Luis Bárcenas después de que este declarara que tanto él como el antiguo tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, le entregaron un sobre con 60.000 euros a Esperanza Aguirre en el año 2007. “Bárcenas no ha sido llamado por el juez como testigo, sino que se ha ofrecido a la Fiscalía a presentar testimonio incriminatorio y creo que calumnioso contra mí para conseguir mejores beneficios penitenciarios para su mujer que está en este momento en la cárcel", ha explicado Aguirre.

�� Esperanza Aguirre en #ElCascabel24Fpic.twitter.com/I1KDAh9g7X — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) February 24, 2021

En su intervención en 'El Cascabel', la exdirigente del PP en la Comunidad de Madrid ha señalado que "Bárcenas ha coincidido en la cárcel con la mano derecha del señor Correa, el que era el jefe de Gürtel. Ella es la que ha recomendado que Bárcenas dejase a su abogado y cogiera al que tiene ahora que casualmente es el marido de ella, condenada a 20 años por Gürtel, solo ha cumplido 16 meses y ya la han sacado de la cárcel. Bárcenas cree que ofreciendo a la Fiscalía este testimonio contra mí le van a dar beneficios penitenciarios a su mujer. Esto es totalmente falso, el pobre Álvaro Lapuerta, que en paz descanse, estaría indignado. Es inverosímil”, explica.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid defiende que “lo que puedo asegurar es que a mí no me ha entregado ningún sobre con dinero ni Bárcenas, ni Álvaro Lapuerta, ni nadie. Esto ya se lo inventó el exalcalde de Majadahonda que dijo que vio cómo Álvaro Lapuerta me daba a mí en la primera planta del PP un sobre con 60.000€, pero si era un sobre, ¿cómo sabía que tenía euros y 60.000?

Sin embargo, para Esperanza Aguirre, el hilo conductor es que "tiene el mismo abogado que tiene Bárcenas que es el marido de la mano derecha de Correa que es Isabel Jordán que con 16 meses le han dado permiso para salir con una condena de 20 años”. La exdirigente del PP asegura que “imaginaba que Bárcenas declararía contra mí, pero no con esto, que es una falsedad y una mentira tan gorda que no pensaba que tuviera la cara tan dura de decirla”.

"Tenemos que hacer algo más profundo que cambiar de sede"

Esperanza Aguirre también ha hablado acerca del anuncio de Pablo Casado de que el Partido Popular trasladaría su sede del emblemático edificio de la calle Génova: “Cuando bajamos de 180 diputados a 60, es evidente que tendríamos problemas económicos y no podríamos mantener la sede, pero luego mejoramos a 90 y se abandonó la idea. La cuestión más importante es que hemos sufrido un palo en las elecciones catalanas y tenemos que reflexionar algo más profundamente que tenemos que hacer algo más que cambiar de sede”.