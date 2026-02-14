Paco González, sobre el comunicado del Barça en contra del arbitraje: "El peor momento para sacarlo después del baño de la primera parte del otro día"

Paco González, director de 'Tiempo de Juego', ha criticado con dureza el comunicado que el FC Barcelona ha emitido mostrando su preocupación por el arbitraje. El periodista considera que no es oportuno publicarlo justo después del último partido. “El peor momento para sacar un comunicado después del baño de la primera parte del otro día”, ha sentenciado González, refiriéndose al encuentro en el Metropolitano del pasado jueves ante el Atlético de Madrid, donde los colchoneros vencieron 4-0 en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

Los cinco puntos del Barça

El FC Barcelona ha enviado una carta formal a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la que expresa su "profunda preocupación" por los arbitrajes. El comunicado se articula en cinco puntos clave: la falta de coherencia en decisiones disciplinarias, criterios contradictorios en jugadas de mano, la acumulación de errores, la falta de transparencia del VAR y los criterios para las revisiones en el monitor.

Con esta iniciativa, el club reclama una “urgente revisión de los criterios aplicados” para garantizar la uniformidad en las decisiones y la igualdad de trato entre clubes. Además, el Barça solicita la publicación íntegra de todos los audios del VAR y propone la creación de un código disciplinario para el colectivo arbitral.

Laporta y el contexto electoral

La queja del club se suma a un mensaje que Joan Laporta, expresidente del club, publicó en sus redes sociales. En él, aseguraba que "llueve sobre mojado" y que el equipo sufrió "una serie de adversidades" en el partido contra el Atlético de Madrid, como un “gol mal anulado a Pau Cubarsí”.

Precisamente sobre este contexto, Paco González ha señalado que en periodo electoral se puede esperar comentarios de este estilo también del resto de candidatos a la presidente blaugrana de cara a las elecciones del próximo 15 de marzo.

El presidente en funciones del FC Barcelona, Rafael Yuste, calificó este viernes de "vergüenza" la actuación del VAR en el gol anulado a Pau Cubarsí en la derrota azulgrana ante el Atlético de Madrid (4-0) en las semifinales de la Copa del Rey, y aseguró que el club catalán pedirá "explicaciones".

"Quiero calificarlo de vergüenza. Estar ocho minutos pendientes de una resolución... Como presidente quiero decir que esto no lo dejaremos así, pediremos explicaciones. No puede ser que tarden ocho minutos para ver qué pasa en una jugada", valoró Yuste en declaraciones a 'Catalunya Ràdio'.