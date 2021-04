Del Val: "Un presidente, tan mentiroso como el nuestro, jamás se mantendría en Dinamarca, Suecia o Alemania"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en las mentiras diarias de Pedro Sánchez:

"Las diferencias entre los países del centro y norte de Europa y los países del sur, no se basan en un simplista recuento de días de sol y temperatura, sino que son consecuencia de una larga serie de factores históricos, entre los cuales interviene incluso la postura de la religión, porque calvinistas y protestantes han fomentado y hecho hincapié en unas virtudes, que puede que en el catolicismo hayan quedado más laxas, pongamos que hablo de la mentira.

Un presidente, tan pertinazmente mentiroso como el nuestro, jamás hubiera podido mantenerse en países como Dinamarca, Suecia o Alemania. Nunca. Y no es que hable de esto porque me haya perdido por dormir mal, sino porque decir que no se puede reformar la agencia gubernamental que ha de repartir y fiscalizar los fondos europeos, debido a que eso cuesta 9 de millones de euros, cuando hace poco se le han concedido 53 millones de euros a una empresa aérea que se vendía hace unos meses por algo más de dos, es algo que, a estas horas, ya saben en la Unión Europea, esa Unión, donde por primera vez desde que echó a andar, recibió la queja de cientos y cientos de jueces españoles, protestando de la intromisión del Ejecutivo. Eso no había pasado nunca. Nunca.

Las sospechas de que el mentiroso presidente quiera emplear el dinero que nos prestan -y tendremos que devolver y pagar- en regar con dinero a sectores afines para sembrar y ganar unas próximas elecciones es una sospecha bastante fundada, dados los antecedentes. Y la Unión Europea no es que le tenga inquina a Pedro Sánchez o ame a España, no. Lo que ocurre es que si España se hunde económicamente, eso le afecta también al ciudadano danés, al alemán y al sueco. Y no quieren arriesgarse. Los fondos, además, no van a llegar de golpe, con el dinero metido en un contenedor, sino que serán transferencias efectuadas a plazos. Y, además del plan teórico que todavía desconocemos, porque nos lo han presentado nueve veces, pero solo nos han enseñado las tapas, además de que eso se lo crean en la Unión Europea, lo van fiscalizar. Seguro. Porque lo que se juega aquí no es que Pedro Sanchez siga siendo presidente del Gobierno de España, sino que pueda seguir siendo factible la Unión Europea. Y eso es demasiado serio para unos calvinistas y protestantes que odian la mentira".

