Bruselas deja en evidencia el intento de Sánchez de controlar a los jueces

El Gobierno retirará definitivamente la reforma registrada en el Congreso de los Diputados para rebajar las mayorías exigidas para elegir al Consejo General del Poder Judicial, una medida que podría haber dejado al Partido Popular fuera de la renovación del órgano de gobierno de los jueces y que generó cierta preocupación en Bruselas.

El pasado año, después de que Europa avisase a España que vigilaría de cerca cualquier tipo de movimiento relacionado con esta reforma, el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, decidió dar un paso para atrás y esperar más tiempo para tomar la decisión. Esta semana, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo aseguró a la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová, que la retirarían.

La vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Justicia ha celebrado el anuncio de este martes del Gobierno español de retirar definitivamente el proyecto para reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un plan que Bruselas observaba con "preocupación" y que España había prometido aparcar. "Tras nuestra conversación de ayer, celebro el anuncio público del ministro Campo de retirar la propuesta para reformar el sistema de elección del Consejo de Judicatura español", ha escrito Jourova en un breve mensaje difundido a través de su cuenta oficial en Twitter.

After our conversation of yesterday, I welcome the public announcement by Minister @Jccampm of the withdrawal of the proposed reform of the system of election of the ���� Council of the Judiciary