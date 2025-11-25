COPE
José: "Se me olvidó el cumpleaños de mi mujer y en mitad de la comida familiar salí corriendo, le compré un móvil y de las prisas, se lo envolví en un plano de obra"

Las peripecias de los oyentes de 'La Tarde' para envolver regalos demuestran que la originalidad no tiene límites, como la de un oyente de Valencia

Una persona con un móvil y un plano de obra en la mano
José Manuel Nieto

El programa La Tarde de COPE ha vuelto a ser testigo de las ingeniosas (y a veces desesperadas) soluciones de sus oyentes ante un problema común: envolver regalos. Durante el programa presentado por Pilar García Muñiz y Rosa Rosado, los participantes han compartido sus anécdotas más surrealistas, demostrando que la creatividad no tiene fin cuando se trata de sorprender a un ser querido y que existen muchas ideas originales para envolver regalos de manera creativa.

Uno de los primeros testimonios ha sido el de un carnicero que, ante la falta de papel de regalo para su novia, no tuvo mejor idea que utilizar el material que mejor conocía. "Como envoltorio usé el papel de envolver los filetes", ha confesado, añadiendo que, aunque a ella le encantó el contenido, "todavía me lo sigue recordando en cachondeo".

Una carnicería en un mercado, a 24 de diciembre de 2023, en Madrid (España)

Europa Press

Una carnicería en un mercado, a 24 de diciembre de 2023, en Madrid (España)

El plano de una obra como papel de regalo

Pero la historia más destacada ha sido la de Jose, de Valencia. Su anécdota comenzó con un despiste mayúsculo en una fecha señalada. "Se me olvidó que era su cumpleaños y teníamos una comida con toda la familia", ha explicado el oyente. La urgencia de la situación le obligó a improvisar una solución rápida, comprando uno de los regalos que triunfan en Black Friday: "Sabía que ella necesitaba un teléfono móvil".

Se me olvidó el cumpleaños de mi mujer y en mitad de la comida familiar salí corriendo"

José

Constructor de Valencia

En mitad de la comida familiar, Jose ha relatado que tuvo que "salir corriendo". Con el tiempo en su contra y sin posibilidad de encontrar un envoltorio convencional, recurrió a su entorno laboral. "Yo trabajo en una constructora, vi que tenía unos planos de la obra, y le envolví el regalo en un plano de la obra", ha detallado, una solución que sin duda dejó a todos boquiabiertos.

Le envolví el regalo en un plano de la obra"

José

Constructor de Valencia

Afortunadamente para él, el gesto fue bien recibido. Según ha contado, a su mujer no le importó el peculiar envoltorio y valoró el detalle. Las presentadoras, Pilar García Muñiz y Rosa Rosado, han calificado la idea como de una "originalidad imposible", destacando el ingenio del oyente.

Plano de obra

Alamy Stock Photo

Plano de obra

La solución definitiva para los torpes

La tarde también ha dado para soñar con soluciones futuristas. Otro oyente ha propuesto un invento que acabaría con los problemas de muchos: "un papel de regalo que, al poner el objeto encima, se acople como si fuera al vacío y se envuelva solo". Una idea que, según las presentadoras, podría hacer rico a su inventor y que resolvería el tedioso proceso de forrar incluso los libros de texto.

Estas historias demuestran que un apuro de última hora puede dar lugar a anécdotas divertidas y memorables. Un resultado muy diferente al de otras situaciones, donde un regalo poco acertado puede generar tensiones, como ocurrió en el caso de un amigo invisible que terminó de la peor manera.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

