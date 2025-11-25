José: "Se me olvidó el cumpleaños de mi mujer y en mitad de la comida familiar salí corriendo, le compré un móvil y de las prisas, se lo envolví en un plano de obra"

El programa La Tarde de COPE ha vuelto a ser testigo de las ingeniosas (y a veces desesperadas) soluciones de sus oyentes ante un problema común: envolver regalos. Durante el programa presentado por Pilar García Muñiz y Rosa Rosado, los participantes han compartido sus anécdotas más surrealistas, demostrando que la creatividad no tiene fin cuando se trata de sorprender a un ser querido y que existen muchas ideas originales para envolver regalos de manera creativa.

Uno de los primeros testimonios ha sido el de un carnicero que, ante la falta de papel de regalo para su novia, no tuvo mejor idea que utilizar el material que mejor conocía. "Como envoltorio usé el papel de envolver los filetes", ha confesado, añadiendo que, aunque a ella le encantó el contenido, "todavía me lo sigue recordando en cachondeo".

El plano de una obra como papel de regalo

Pero la historia más destacada ha sido la de Jose, de Valencia. Su anécdota comenzó con un despiste mayúsculo en una fecha señalada. "Se me olvidó que era su cumpleaños y teníamos una comida con toda la familia", ha explicado el oyente. La urgencia de la situación le obligó a improvisar una solución rápida, comprando uno de los regalos que triunfan en Black Friday: "Sabía que ella necesitaba un teléfono móvil".

En mitad de la comida familiar, Jose ha relatado que tuvo que "salir corriendo". Con el tiempo en su contra y sin posibilidad de encontrar un envoltorio convencional, recurrió a su entorno laboral. "Yo trabajo en una constructora, vi que tenía unos planos de la obra, y le envolví el regalo en un plano de la obra", ha detallado, una solución que sin duda dejó a todos boquiabiertos.

Afortunadamente para él, el gesto fue bien recibido. Según ha contado, a su mujer no le importó el peculiar envoltorio y valoró el detalle. Las presentadoras, Pilar García Muñiz y Rosa Rosado, han calificado la idea como de una "originalidad imposible", destacando el ingenio del oyente.

La solución definitiva para los torpes

La tarde también ha dado para soñar con soluciones futuristas. Otro oyente ha propuesto un invento que acabaría con los problemas de muchos: "un papel de regalo que, al poner el objeto encima, se acople como si fuera al vacío y se envuelva solo". Una idea que, según las presentadoras, podría hacer rico a su inventor y que resolvería el tedioso proceso de forrar incluso los libros de texto.

Estas historias demuestran que un apuro de última hora puede dar lugar a anécdotas divertidas y memorables. Un resultado muy diferente al de otras situaciones, donde un regalo poco acertado puede generar tensiones, como ocurrió en el caso de un amigo invisible que terminó de la peor manera.