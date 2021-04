Luis del Val: "Plus Ultra, un asunto que cada día tiene más aromas de tráfico de influencias y corrupción"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la compañía aérea Plus Ultra:

"Ya sabemos cuáles son algunas de las misiones diplomáticas que este Gobierno encomienda a sus embajadores. Por ejemplo, el embajador de España en Venezuela se encargó de realizar gestiones con el gobierno del dictador Maduro para que no autorizara vuelos de Iberia o Air Europa de Madrid a Caracas, y sí le diera autorización a la compañía Plus Ultra. Vamos a ver, esto no sale de la ministra de Asuntos Exteriores, que se levanta un día, y se dice: “Mira hay que decirle al embajador que boicotee la actividad de Iberia y de Air Europa en Venezuela, y que convierta a la compañía Plus Ultra, de un sólo avión, en la que tenga la exclusiva”. No, no es cosa de la ministra, que no tiene entre sus misiones la regulación del transporte aéreo, interfiere en las competencias del ministerio de Transporte y del ministerio de Comercio, amén de una intromisión escandalosa en la libre competencia. Tuvo que haber gestiones de esos ministerios, y hacérselos llegar al presidente, o al revés, el Presidente dio instrucciones a la ministra para que llevara a cabo tan inopinada e inapropiada gestión. El señor embajador cumple órdenes, pero imagino su reluctancia, porque los embajadores están acostumbrados a defender los intereses comerciales de España en el Exterior, pero no boicotear a prestigiosas empresas. Eso es nuevo. Ese tufo caciquil, que huele a tráfico de influencias y a corrupción, no es la misión de los embajadores.

A este escándalo se añaden los misteriosos 53 millones de euros concedidos a la tan misteriosa compañía Plus Ultra. Porque es un misterio que una compañía de un sólo avión tenga tanta influencia que consiga 53 millones de rescate, y obligue al ministro de Transporte a mentir, diciendo que no sabía nada, y, ahora, su poderosa influencia resulta que llega incluso al ministerio de Asuntos Exteriores y al cuerpo diplomático. Esos empresarios venezolanos de Plus Ultra, además de ser amigos de Delcy Rodriguez -la del encuentro nocturno con Ábalos- ¿son también amigos de Ábalos y de Pedro Sánchez? Me imagino que Iberia y Air Europa pedirán explicaciones por esa insólita e indecorosa gestión, que no tiene precedentes. Y también se interpelará en el Congreso sobre un asunto que, cada día, tiene más aromas de tráfico de influencias y corrupción".

