Luis del Val: "La pirámide del sistema de pensiones se ha transformado en un cilindro"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el maltrecho sistema de pensiones:

Audio

[ESCUCHA LA IMAGEN DEL DÍA DE LUIS DEL VAL EN "HERRERA EN COPE"]

"El sistema de pensiones se basa en la pirámide: cada vez hay más niños que, el día de mañana cotizarán, y los que cobran la pensión, al llegar a cierta edad, se mueren y dejan de cobrarla. Sin embargo, hay tres factores que han venido a desbaratar el sistema: Primero, los avances de la Medicina, unidos a la falta de entusiasmo por morirse, ensanchan la punta de la pirámide. Segundo, a la falta de entusiasmo por morirse se une la falta de entusiasmo por traer hijos al mundo. Ya escribí en una tercera de ABC que si mis padres, en plena posguerra y con la cartilla de racionamiento en la mano, hubieran hecho cálculos racionales, yo no hubiera nacido. Y, por último, otro factor añadido: los jóvenes cada vez se incorporan al mercado laboral más tarde: o por completar su formación o porque, sencillamente, no encuentran trabajo.

Poco a poco,lo que era una pirámide, con unos pocos viejecitos en la estrecha punta de arriba, muchos niños en la alargada base de abajo, y un fuerte contingente de personas trabajando y cotizando por en medio, se ha transformado en un cilindro, y eso no se puede sostener, porque el déficit viene a ser de 30.000 millones de euros anuales. Eso quiere decir que si los famosos 140.000 millones de ayudas, se dedicaran, no a reformar la economía para crear riqueza y empleo, sino para tapar el deficit de las pensiones, apenas tendríamos para sostenerlas durante los próximos cinco años.

Eso sí, como los políticos siempre están pensando en ganar las próximas elecciones y no en resolver los problemas, con toda desfachatez, con todo el cinismo del que son capaces -y es mucho- nos anuncian que tranquilos, que las pensiones van a seguir manteniendo su poder adquisitivo. O sea, cuando se vislumbra que dentro de unos años no habrá dinero para pagar las pensiones, llega la pandilla de embusteros, y dice que si suben los precios subirán las pensiones. Así que fíense de los socialcomunistas que siempre se preocupan de los más débiles y los más pobres, de la gente que no puede llegar a fin de mes. En Cuba un jubilado cobra 1.700 pesos, equivalentes a 60 euros mensuales, 60 euros de pensión. Eso, después de la última subida. Tranquilos. Nadie se quedará atrás. Lo ha dicho el presidente ¿Y quiénes somos nosotros para dudar de la palabra del presidente?"

Audio

También te interesa

Luis del Val, sobre Cantó: "A Díaz Ayuso le han regalado un buen aspirante para atraer más votos y simpatías"