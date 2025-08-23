Un incendio hizo que tirasen el cuadro de Las Meninas de Velázquez por una ventana: hoy allí está el Palacio Real

En la historia de España, los incendios han dejado cicatrices imborrables, tanto en vidas humanas como en el patrimonio cultural. Uno de los episodios más curiosos ocurrió en la Nochebuena de 1734, cuando un fuego arrasó el Alcázar de los Austrias, la antigua residencia real donde hoy se levanta el Palacio Real de Madrid.

En medio del caos, alguien decidió sacar Las Meninas de Velázquez por una ventana. "Algunos se rajaron, y a Las Meninas les falta un trozo que se perdió con el golpe contra el suelo al aterrizar, pero gracias a eso se pudieron salvar", explicaba la historiadora Ana Velasco en Herrera en COPE, durante un repaso a los grandes incendios de la historia.

Ana Velasco recordó que aquel incendio “fue asolador y desolador, conmocionando a la España de aquel momento”. Además, no solo se perdieron obras de Velázquez, sino también cuadros de Leonardo, Tiziano y la famosa serie de los 12 césares, que formaban parte de la riqueza artística acumulada desde los tiempos de Isabel la Católica.

Alamy Stock Photo Pintura de Las Meninas de Diego Velázquez en la galería de arte del Museo del Prado, Madrid

La rapidez e inventiva de quienes se encontraban en el palacio permitió salvar algunas de las piezas más accesibles, mostrando que, incluso en medio de la tragedia, la creatividad humana puede marcar la diferencia.

Salvando el patrimonio en llamas

El incendio del Alcázar no fue un hecho aislado. La historia mundial está marcada por desastres similares. Desde el fuego de Roma, atribuido erróneamente a Nerón, hasta los devastadores incendios de Constantinopla y la tragedia de Valladolid en 1561, los fuegos han forzado cambios en la forma de construir y organizar las ciudades.

Ana Velasco explicaba que el incendio de Valladolid llevó a Felipe II a replantear el urbanismo, dando lugar a la Plaza Mayor, un modelo que luego se replicó en Madrid y Salamanca, con espacios más abiertos y pórticos.

Incendios que transformaron ciudades

El desastre de Londres en 1666, que arrasó casi por completo la ciudad, demuestra cómo los incendios podían transformar radicalmente la fisonomía de un lugar, imponiendo nuevas arquitecturas y eliminando construcciones medievales.

De igual modo, el terremoto de San Francisco de 1906, seguido de múltiples incendios debido a la rotura de cañerías de agua y gas, puso en evidencia la necesidad de medidas de prevención más sofisticadas. Incluía seguros contra incendios y mejoras en la infraestructura urbana.

Alamy Esta fotografía histórica muestra un incendio parcialmente bajo control después del terremoto de San Francisco de 1906..

Sofía Buera destacaba en la sección que “si no se hubiese pensado en sacar Las Meninas por la ventana, nos habríamos perdido una de las grandes obras maestras”. Los incendios han sido, y siguen siendo, un recordatorio de cómo la vulnerabilidad de las ciudades y el patrimonio exige preparación, previsión y creatividad para salvar lo más valioso.

La historia nos muestra que cada fuego no solo destruye, sino que también obliga a reinventar el espacio, y a veces, incluso, a salvar un cuadro que hoy se considera un símbolo universal de la cultura española.