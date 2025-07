Así afectan la precariedad laboral y las malas condiciones a los trabajadores españoles: "Uno de cada cinco no puede permitirse una semana de vacaciones al año"

España bate récord en afiliados a la Seguridad Social, alcanzando en total los 22 millones de afiliados. Sin embargo, actualmente son menos del 43% las empresas que están dispuestas a contratar trabajadores.

En los contratos de mercado laboral, son cada vez más frecuentes los contratos a tiempo parcial sometidos a condiciones inestables de precariedad laboral, en las que el futuro laboral es incierto, "tener un empleo no garantiza de manera automática bienestar", relata María Blanco, docente, experta en economía y colaboradora de 'Herrera en COPE'.

La temporalidad en los contratos es más "común" entre los jóvenes

Se calcula que desde la reforma laboral de 2021, la temporalidad en los contratos se ha visto reducida al 12,7%. Cifra de la que forman parte muchos jóvenes de nuestro país, una franja de edad señalada, en la que abundan cada vez más los contratos fijos discontinuos, según comenta la profesora en 'Herrera en COPE'

"Más del 50% de los jóvenes que trabajan a media jornada lo hacen porque no les queda más remedio. Podían estar parados y sería peor, los salarios, todos sabemos que están muy bajos y para los jóvenes en especial".

Y es que, además de los contratos a tiempo parcial indefinido de los jóvenes, se suman la dificultad para ahorrar.

"La mitad de los universitarios no llega a los 1000 euros al mes, ¿cómo se van a emancipar? Es que hay un 31% de jóvenes en exclusión, aunque tengan empleo. Y es que la situación del mercado inmobiliario no tiene perspectivas de cambiar", explica Blanco en 'Herrera en COPE'

"Es importante cuidar de los autónomos", los más olvidados

Y es que los autónomos constituyen una de las fuentes de actividad económica junto con las empresas de nuestro país, por ello es importante cuidar las condiciones en las que se encuentran laboralmente y lidiar con su inestabilidad actual, así lo contaba la profesora de economía

"Hay personas, mayormente autónomos, que aun con empleo, no pueden llevar una vida digna, que es una palabra muy subjetiva, no pueden ahorrar, ni tener perspectivas de futuro".

Y es que los autónomos tienen más presión que los trabajadores de una empresa corriente, pues, enfrentarse a dificultades económicas o salariales dependen únicamente de su actividad y están baso su responsabilidad, así lo explica María Blanco

"Los autónomos no pueden ponerse enfermos, no pueden tener vacaciones, no pueden ahorrar, no les llega".

CONSEJOS QUE PODRÍAN RESULTAR ÚTILES PARA AHORRAR

Ahorrar, hoy en día, es una tarea difícil para la mayoría de trabajadores, y más aún para los parados de nuestro país, pero no una misión imposible. Por este motivo, la profesora María Blanco desgrana en 'Herrera en COPE' posibles medidas para poder ahorrar.

"Es muy importante mirar a largo plazo, no solamente a un año, sino más. Pues tú sabes la edad de tus hijos, los gastos que puede haber, intenta no apalancarte mucho con gastos fijos, no tirar mucho de tarjeta o de gastos diferidos porque eso te va a lastrar en el futuro, ya sea el año que viene o en dos o tres años".

Y es que construir un colchón financiero es fundamental brindando seguridad financiera esencial para en cualquier momento tener que hacer frente a gastos imprevistos

"Es esencial tener siempre un remanente porque siempre hay una lavadora que se estropea cuando no debe o siempre hay una medicina que hay que comprar o algún imprevisto que sobreviene y es fundamental tener esa capacidad de previsión y ser como muy hormiguilla ahorradora", concluye su 'Economía de Bolsillo' de 'Herrera en COPE'