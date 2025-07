Qué se puede deducir en la compra de material escolar en Galicia: así podrás ahorrar hasta 105 euros por hijo

La Xunta de Galicia ha activado una nueva deducción fiscal que permitirá a miles de familias gallegas desgravar parte del gasto en libros de texto y material escolar en la declaración de la renta de 2026, correspondiente al ejercicio de 2025.

La medida nos la explica con más detalle Jesús Álvarez, director xeral de Centros e Recursos Humanos de la Consellería de Educación, en una entrevista en COPE Galicia.

El objetivo es aliviar el gasto de las familias con rentas medias en el inicio del curso escolar y seguir avanzando en la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo.

¿Qué se puede desgravar?

Según explica Jesús Álvarez, podrán incluirse en esta deducción todos los materiales considerados ordinarios y necesarios para que un alumno pueda seguir sus clases con normalidad: libros de texto, cuadernos, lápices, pinturas, estuches, mochilas, carpetas, cartulinas… e incluso cuentos o libros infantiles que se usen en el aula.

Quedarán excluidos, sin embargo, dispositivos electrónicos como tablets o lectores de e-book, especialmente si son materiales que proporciona el propio centro escolar en determinadas materias. “No tendría sentido incluirlos”, aclaró Álvarez, subrayando que la deducción está pensada para cubrir material básico y no tecnología.

Fechas clave y requisitos

Las familias podrán aplicar esta deducción en la declaración del IRPF de 2026, pero solo por las compras realizadas entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2025.

Es imprescindible guardar las facturas, que deberán incluir: El nombre y DNI de quien realiza la compra o del alumno/a beneficiario, el nombre y DNI de quien realiza la compra o del alumno/a beneficiario, la fecha de compra dentro del periodo señalado y el importe detallado del material adquirido.

¿Cuánto se puede deducir?

La deducción será del 15 % del importe total del gasto, con un límite máximo de 105 euros por cada hijo o hija que curse estudios de Primaria o Secundaria.

Este apoyo está dirigido específicamente a familias con una renta per cápita anual entre 10.000 y 30.000 euros, que hasta ahora no accedían a otras ayudas autonómicas como los vales de libros o material escolar.

Por ejemplo, una familia con tres miembros (padre, madre e hijo) podría acogerse a esta deducción si su renta total anual no supera los 90.000 euros.

¿Es compatible con otras ayudas?

No. Jesús Álvarez deja claro que esta deducción no es compatible con las ayudas directas que ya existen para familias con rentas más bajas (inferiores a 10.000 € per cápita). Estas seguirán en vigor, permitiendo el acceso gratuito a libros y material escolar mediante vales o el fondo solidario.

¿A cuántas familias beneficia?

Se estima que esta nueva medida llegará a unas 60.000 familias gallegas, suponiendo un ahorro conjunto de 6,3 millones de euros para los hogares de la comunidad. Galicia, a la cabeza del apoyo educativo

Nos metemos en la librería Mayso, en el centro de Compostela, y pedimos a su responsable Santiago Mayo que nos prepare el material para un niño que pasa el próximo curso a 1º de Primaria en el Colegio Pío XII, el que nos queda más cerca por distancia.

Mayo nos explica que todos los centros les facilitan los materiales necesarios para el curso, así que ya tienen claro todo lo que el pequeño va a utilizar y su precio.

Para las librerías estos meses de verano son de mucho trabajo, pues hay familias adquiriendo ya los materiales, antes de la avalancha de los primeros días de septiembre.

Los precios no fluctúan mucho de año a año, a excepción de los libros de texto, donde sí se nota mayor variación.

MEDIDA DE AYUDA A LAS FAMILIAS

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, subraya que Galicia es una de las comunidades autónomas que más recursos destina a apoyar a las familias al inicio del curso escolar. “Hasta ahora llegábamos a quienes más lo necesitaban. Con esta medida damos un paso más, ampliando el respaldo a familias con rentas medias”, señaló.

En el curso 2023-2024, más de 163.000 alumnos accedieron a libros gratuitos y 126.000 recibieron vales de material. Ahora, con esta nueva deducción, se amplía la cobertura a nuevas franjas de renta.