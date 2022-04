Domingo de Pascua: Paso de la muerte a la Vida

“No. Esta noche no la debemos dormir”. Así de rotundo es el Himno de la Liturgia de las Horas que habla de una madrugada en la que, al alborear se ha producido el Milagro de milagros: La Resurrección del Señor. Hoy es Domingo de Pascua, culmen del Triduo Pascual que culminaba esta medianoche pasada con la Solemne Vigilia Pascua. Son los evangelistas los que cuentan que al alborear del Primer Día de la Semana, fueron María Magdalena, la de Salomé y la de Santiago, al Sepulcro.

Al llegar allí se encontraron con la piedra removida del Sepulcro, y además hubo un fuerte temblor en la tierra que dejó a los guardias que vigilaban la Sepultura, como muertos. Entonces vieron un Ángeles que les calmó con las palabras “Vosotras no temáis. Ya sé que buscáis a Jesús el Crucificado. No está aquí. ¡Ha Resucitado tal y como lo había dicho! Ved el Sepulcro donde estaba”. Al mismo tiempo el Ángel les pide que vayan a comunicarlo corriendo a los Once, quienes no lo creen hasta que ven al Señor Resucitado.

El Evangelista San Juan presenta el momento en que María Magdalena va mucho antes al Sepulcro y le encuentra Vacío. Creyendo que lo habían robado se va despavorida a contarlo a Pedro y Juan que van corriendo y se admiran como María Magdalena que estuviese todo enrollado y no como cuando se roba. Entonces, el Apóstol y autor del cuarto Evangelio resalta que al verlo creyeron y comprendieron que Él había Resucitado de entre los muertos como ya lo había anunciado anteriormente.

Desde hoy, y hasta el Domingo que viene se celebra la Octava de Pascua en la cual se vive la primera semana como si fuese el propio domingo dado que el Misterio tan sublime no puede quedarse reducido a un sólo día. El Tiempo Pascual dura cincuenta días -siete por cada día de la semana que son cuarenta y nueve- y el número cincuenta es Pentecostés, que este año 2022 coincide con el Domingo día 5 de junio.