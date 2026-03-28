Susana Díaz, presidenta de Arvutur, confirma el (casi) lleno en las viviendas turísticas de La Rioja para Semana Santa: "El precio para una pareja puede rondar los 225 euros"

Las viviendas turísticas de La Rioja afrontan la Semana Santa con una ocupación del 100% o rozándolo, según ha confirmado la presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de La Rioja (Arvutur), Susana Díaz. Este periodo vacacional siempre es bueno para el sector, pero este año la demanda ha sido especialmente alta, logrando una ocupación casi total con meses de antelación.

Susana Díaz ha explicado que para enero, aproximadamente, la mayoría de los alojamientos ya tenían sus reservas para Semana Santa. Aunque en las últimas semanas se ha producido un número significativo de cancelaciones de última hora, estas no han afectado a la ocupación final. "La verdad es que enseguida lo han vuelto a reservar", ha señalado Díaz, indicando que las plazas libres se han cubierto con gran rapidez.

Un modelo que atrae a las familias

Estos datos tan positivos contrastan con la situación que vive el sector hotelero, que prevé cifras de ocupación más bajas. Desde Arvutur apuntan a una razón principal para esta diferencia: el tipo de visitante. "Semana Santa es un turismo muy familiar", ha comentado Susana Díaz, quien considera que, en ese contexto, "es más acorde una vivienda turística que un hotel".

Maleta en un piso turístico

Semana Santa es un turismo muy familiar" Susana Díaz Presidenta de ARVUTUR

El perfil del viajero es clave. Mientras que para una pareja la diferencia de precio puede no ser determinante, para una familia, una vivienda turística ofrece "un precio más competitivo y unas comodidades diferentes". Díaz admite que "un piso pequeño para 2, no creo que salga más barato que un hotel", pero destaca que la elección depende de las preferencias: hay quienes valoran los servicios de un hotel y quienes buscan la independencia de tener su propio salón y cocina.

Precios para esta Semana Santa

En cuanto a la horquilla de precios para estas fechas, un piso para dos personas durante dos días de fin de semana puede rondar los 225 euros, y ascender a 350 si la estancia es de tres días. Para grupos más grandes, como una familia con tres hijos, un piso de mayor tamaño para cinco o seis personas puede costar entre 500 y 600 euros por dos días, una opción más económica que reservar varias habitaciones de hotel.