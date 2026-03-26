El tiempo en Semana Santa concede una tregua pero avisa: el viento será el protagonista

El CEO de Andalmet, Juan Antonio Carazo, ha confirmado las previsiones que apuntan a una Semana Santa estable en la provincia de Huelva y gran parte de Andalucía. Según el experto, "el anticiclón de las Azores es presumible que aguante durante gran parte de la Semana Santa", lo que se traduce en una tregua meteorológica muy esperada por los cofrades.

Esta situación de estabilidad atmosférica parece garantizada, de momento, desde el Viernes de Dolores hasta el Miércoles Santo. Las tendencias son "realmente buenas" no solo para la capital onubense, sino para buena parte del territorio español, permitiendo albergar esperanzas de disfrutar de los desfiles procesionales.

El viento, la principal amenaza

Sin embargo, no todo será apacible. El principal protagonista de esta Semana Santa será el viento. Carazo advierte de que se podrán registrar "rachas intensas de viento" durante la jornada del Domingo de Ramos y la madrugada y mañana del Lunes Santo, que podrían "superar los 50 kilómetros por hora en puntos de la capital y de otras zonas de la provincia".

Será una semana santa que será recordada por el viento"

Este fenómeno podría "complicar algo el devenir de las cofradías". El experto ha remarcado que será una circunstancia atípica, ya que no son jornadas "normales en Semana Santa". "Será una Semana Santa que será recordada por el viento", ha sentenciado Carazo, explicando que, aunque las rachas más fuertes cesarán tras el Lunes Santo, el viento no desaparecerá del todo.

Temperaturas e incertidumbre a partir del miércoles

En cuanto a las temperaturas, se espera un descenso térmico para el Domingo de Ramos y el Lunes Santo, para luego "tender a subir de nuevo a partir del Martes y Miércoles Santo". Pese a las buenas noticias para el arranque de la semana, Carazo pide prudencia de cara a los últimos días.

El experto ha recordado que en primavera "el tiempo es muy variable", por lo que "hablar a partir del Miércoles Santo en adelante aún es pronto". No obstante, ha concluido con un mensaje optimista, afirmando que los escenarios "siguen pensando realmente bien" y que es "muy presumible" que se pueda hacer "pleno" de procesiones.