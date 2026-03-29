Expertos en ciberseguridad avisan en COPE: "Usar un portátil sin antivirus es encender una luz parpadeante diciendo atácame, atácame, atácame"

Los dispositivos móviles y ordenadores portátiles se han convertido en herramientas indispensables para el trabajo y el ocio, pero también en una puerta de entrada para los ciberdelincuentes.

La gran pregunta es: ¿qué están haciendo las grandes compañías tecnológicas para proteger a los usuarios?

En una entrevista en el programa 'Lo que viene' de COPE, presentado por José Ángel Cuadrado, el responsable de tecnología de Samsung Iberia, Santi Izquierdo, y el CTO de HP Iberia, Melchor Sanz, han desgranado las capas de seguridad que incorporan sus equipos y cómo la inteligencia artificial está redefiniendo la batalla por la seguridad digital.

La IA, un arma de doble filo

Ambos expertos coinciden en que la inteligencia artificial es una tecnología que puede usarse "tanto para lo bueno como para lo malo", como señala Izquierdo. Para Melchor Sanz, la amenaza más importante en la actualidad es la suplantación de identidad mediante IA. "Gracias a la masificación del uso y al alcance de cualquier ciudadano de la inteligencia artificial, es relativamente fácil utilizarla para suplantar a otra persona y enviar un correo para que el atacado pique rápidamente", advierte el directivo de HP.

La ciberseguridad es una de las grandes preocupaciones de las compañías tecnológicas.

Para contrarrestar estos ataques, las compañías también emplean la IA. Samsung, por ejemplo, ha lanzado un sistema que, mediante inteligencia artificial, "es capaz de entender si una aplicación intenta hacer un uso indebido de un permiso" y alertar al usuario. Además, han desarrollado un filtro de llamadas para proteger contra el spam y posibles estafas, que puede atender la llamada e informar al usuario sobre el motivo antes de que este decida si responder.

Del hardware a la 'confianza cero'

La protección de un dispositivo comienza en su propia fabricación. Santi Izquierdo explica que Samsung, al ser fabricante de sus propios componentes, puede "garantizar la seguridad de la propia integridad de la fabricación del dispositivo". A esta seguridad a nivel de hardware se suman funcionalidades como las pantallas de privacidad, que impiden que otros vean el contenido, o la protección contra ataques físicos que buscan extraer información abriendo el terminal.

Sin embargo, un pilar fundamental de la estrategia de seguridad actual es el enfoque 'Zero Trust' o 'confianza cero'. El objetivo es "no dejar en las manos del usuario el tener esas herramientas para poder protegerse", explica Izquierdo. Para ello, Samsung implementa funciones como el bloqueador automático, que previene la ejecución de comandos desde un USB malicioso, o 'Message Guard', que analiza los archivos adjuntos y bloquea los que considera dañinos "para que tú ni siquiera puedas pinchar en él".

Por su parte, Melchor Sanz recuerda que muchas tecnologías de seguridad llevan años disponibles, pero a menudo son desconocidas para el gran público. "Los ordenadores HP tenían desde hace 5 años filtro de privacidad", comenta, comparando estas herramientas con el cinturón de seguridad de los coches: una tecnología que existe pero que requiere de una labor de divulgación para que la gente la utilice. Sanz destaca la importancia de que el usuario se informe y no utilice los dispositivos "de una forma agnóstica, inocente".

HP cuenta con tres centros de I+D+i en España (Barcelona, León y Valencia) donde se desarrollan tareas de ciberprotección. Una de las áreas de trabajo es la protección postcuántica, que busca preparar los dispositivos de consumo, como ordenadores e impresoras, para resistir ataques de los futuros superordenadores cuánticos.

La privacidad de los datos es otra de las grandes preocupaciones, especialmente con el auge de la IA. Desde Samsung, aclaran que gran parte de las funcionalidades de Galaxy AI se ejecutan en el propio dispositivo para garantizar la privacidad, como las transcripciones o las traducciones en tiempo real. Aunque ciertas funciones como la edición generativa de fotografías requieren la nube, Izquierdo manda un mensaje de tranquilidad: "no porque sea cloud, va a ser inseguro".

Consejos prácticos para blindar tus dispositivos

Para los usuarios de móviles, Santi Izquierdo recomienda activar la opción 'WiFi Segura'. Esta función, especialmente útil en redes públicas, logra que "la información que tú estás mandando y recibiendo sea encriptada, de tal manera que, si alguien decidiera querer captar esa información, no podría descifrarla". Otra herramienta clave es el gestor de contraseñas Samsung Pass, que guarda las claves de forma encriptada en un chip dedicado, permitiendo el acceso solo mediante biometría.

En el caso de los portátiles, Melchor Sanz aboga por la "desconfianza absoluta" incluso en la red de casa. Aconseja activar el 'arranque seguro', una característica que impide que el disco duro pueda ser leído si se extrae y se conecta a otro ordenador, y cifrar siempre el disco duro. Además, subraya que usar un portátil sin antivirus es "la muerte". Según Sanz, "es encender una luz parpadeante, diciendo, atácame, atácame, atácame".

El experto de HP concluye explicando que los antivirus modernos van mucho más allá de detectar malware. Utilizan inteligencia artificial para analizar el tráfico, proteger las contraseñas e incluso detectar si un vídeo o audio ha sido alterado. Si el sistema detecta un 'fake', avisa al usuario: "Ojo cuidado, lo que estás viendo ha sido alterado con inteligencia artificial, y, por lo menos, ya tú te cuestionas si lo que estás viendo es real or no".