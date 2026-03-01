Iván Sánchez relata su odisea para huir de Irán: "Vimos misiles estrellarse en el cielo"

El futbolista español Iván Sánchez, que milita en el equipo iraní Sepahan FC, ha logrado salir de Irán en las últimas horas tras el ataque atribuido a Israel, junto con Estados Unidos, que provocó el cierre del espacio aéreo del país. El jugador se encontraba en Teherán y ha emprendido un largo viaje por carretera para llegar a Turquía, desde donde volará de vuelta a España. "Bien, bien, ya tranquilo, porque tuvimos la suerte que pudimos salir por por carretera", ha explicado en declaraciones a Tiempo de Juego.

Atrapados en el avión

Iván Sánchez ha relatado que la noticia del ataque le sorprendió en el aeropuerto de Teherán, justo cuando se disponía a viajar a Dubái para aprovechar dos días libres. "Estábamos en el avión, cerraron las compuertas y todo, y de repente empiezan a hablar y dicen que se cancela el vuelo porque el espacio aéreo está cerrado", ha detallado. En ese momento, junto a su compañero de equipo Ricardo y el también futbolista español Munir, tuvieron que desembarcar.

Una odisea en taxi hasta Turquía

A partir de ese instante, se desató el caos. "Todo era un caos en ese momento, y la gente se quedó sin Internet, no sabíamos qué hacer", ha comentado. Ante la incertidumbre, Sánchez y su compañero decidieron por su cuenta tomar una drástica decisión. "Decidimos coger un taxi y a la frontera, a Turquía", ha señalado. Por su parte, Munir hizo lo propio con un vehículo organizado por su club.

El trayecto en coche fue una auténtica maratón. "Desde Teherán hasta la frontera hicimos unas 12 horas", ha especificado. Tras llegar a las 2 de la mañana y cruzar a Turquía, aún les quedaba un viaje de casi dos horas hasta el aeropuerto más cercano. "Después de un día y medio largo, ya estamos en Estambul, y ahora cogemos el vuelo de vuelta a España", ha confirmado ya más aliviado.

Futuro incierto y tensión contenida

Durante el viaje, ha admitido haber vivido momentos de alta tensión. "Veíamos algunos misiles, pero que se estrellaban en el cielo aéreo", ha explicado, refiriéndose a la acción de las defensas antiaéreas. Sánchez ha confesado que la mayor preocupación era por su familia: "Son los que lo han pasado peor en ese sentido". También ha reconocido la suerte que tuvo al llevar el pasaporte consigo, ya que al ser un viaje internacional, pudo cruzar la frontera sin problemas.

Sobre su futuro inmediato, reina la incertidumbre. "Tampoco sé qué va a pasar", ha admitido. El jugador desconoce si la liga se suspenderá definitivamente o qué ocurrirá con los contratos de los futbolistas extranjeros. "Ahora nosotros tenemos que hablar con FIFA y ver qué pasa", ha concluido, a la espera de noticias por parte de su club una vez regrese a España.