Marian Rojas, psiquiatra, advierte: "Hay un miedo silencioso porque las apps de citas crean una sensación de supermercado emocional: vulnerabilidad vs autonomía"

La psiquiatra Marian Rojas ha analizado en el programa Fin de Semana de COPE, en su sección 'El diván de Marian Rojas', el fenómeno de las 'relaciones líquidas'. En conversación con Cristina López Schlichting, Rojas ha explicado cómo los vínculos afectivos se han vuelto 'móviles' y 'poliédricos' en la actualidad, en un contexto donde todo parece provisional.

El 'supermercado emocional' de las apps

Según la psiquiatra, las relaciones hoy en día a menudo "empiezan con un match y terminan con ghosting". Esta dinámica, impulsada por las aplicaciones de citas, crea una sensación de infinitas posibilidades que puede resultar abrumadora. Rojas ha revelado que incluso llegó a escribir al CEO de Tinder para proponer una limitación: "que solo pudieras tener 3 conversaciones en las aplicaciones", con el fin de fomentar una conexión más real y meditada.

La experta ha calificado esta abundancia de opciones como un "supermercado emocional" donde la persona se siente en un "examen continuo". Ha compartido el caso de una paciente que gestionaba 28 conversaciones simultáneas, lo que ilustra la dificultad de centrar la atención: "¿cómo decides?, ¿en qué momento decides?", se ha preguntado Rojas.

Pixabay Una pareja joven, en su nuevo piso

Libertad, incertidumbre y miedo al compromiso

El origen de este concepto se encuentra en el sociólogo Bauman, quien describió la 'modernidad líquida' como una época donde todo cambia rápidamente. Marian Rojas ha señalado que, aunque hoy existe mucha más libertad individual que antes, cuando los vínculos se sostenían por normas sociales fuertes, también hay "muchísima más incertidumbre emocional" y no desaparece el deseo de una conexión profunda.

Las relaciones líquidas buscan conexión sin compromiso absoluto" Marian Rojas Psiquiatra

Bauman, citado por Rojas, afirmaba que "las relaciones líquidas buscan conexión sin compromiso absoluto". No se trata de que las personas amen menos, sino de que el contexto de provisionalidad genera "muchísimo miedo a comprometerte", según la psiquiatra. Esto se traduce en la necesidad de tener siempre disponible lo que Bauman denominó "el botón de salida", es decir, "la posibilidad permanente de poder desconectar".

Es como un agote mental, como que tuvieras que tomar una decisión, pero tomar esa decisión te agota"

Esta dinámica fomenta dos tipos de apego: el apego ansioso, con un miedo constante a perder la conexión, y el apego evitativo, con una fuerte necesidad de independencia. El resultado es lo que Rojas llama la "fatiga de la decisión afectiva", que ha descrito como "un agote mental" ante la presión de elegir y renunciar a otras opciones: "es como que tuvieras que tomar una decisión, pero tomar esa decisión te agota, porque significa renunciar".

Más allá del sentimiento: la importancia de la voluntad

Uno de los mayores riesgos de estos vínculos, según la psiquiatra, es que "todo depende de un sentimiento". Advierte que cuando las relaciones se basan únicamente en las emociones, sin involucrar la razón o la voluntad, aparece un "vértigo" enorme, ya que los sentimientos "son volátiles" y pueden fluctuar por factores como el cansancio o la saturación.

Para ilustrarlo, ha puesto como ejemplo su propio trabajo: "me puedo levantar una mañana y estar muy cansada, pero eso no significa que yo deje de trabajar". Por ello, Marian Rojas ha concluido que, si bien "hay que escuchar a los sentimientos", es fundamental "saber colocarlos" y educarlos con la parte más racional y "la voluntad" para construir relaciones sólidas y duraderas.