LaLiga 'apaga' internet los fines de semana: la guerra contra el fútbol pirata que deja sin web a miles de pymes

Si has notado que tu conexión a internet funciona peor durante los fines de semana, no es casualidad.

Tal como han analizado Jesús Tobarra y José Ángel Cuadrado en la sección de noticias tecnológicas del programa 'Lo que viene' de COPE, el origen del problema está en la estrategia de LaLiga para combatir la piratería del fútbol, una solución que está generando importantes daños colaterales.

Para bloquear las páginas web en las que se retransmiten partidos de manera ilegal, LaLiga ha optado por una medida drástica: bloquear directamente todas aquellas webs que compartan servidor y dirección IP.

Esto ha provocado una situación caótica, ya que miles de empresas y pequeños negocios ajenos a la piratería ven cómo sus páginas web quedan inaccesibles de viernes a domingo.

Fran Villalba, CEO de la empresa española Internxt, califica la medida de "desmesurada".

Según explica, esta situación es "un problema muy grave, porque es, digamos, como matar moscas a cañonazos, ¿no? Porque de ese servidor, en esa IP compartida, pues puede haber una página, efectivamente, con contenido pirata, pero habrá 999, que son pymes normales de negocios online, que durante todo ese bloqueo no pueden vender".

Incluso el uso de una VPN, que antes permitía esquivar el bloqueo, ha dejado de ser una opción viable.

Una solución como la de la música o el cine

Para Villalba, la solución real no pasa por bloqueos masivos, sino por un cambio de modelo en la industria. Propone "abogar es por una solución de raíz, como se ha hecho con la piratería de la música y de las películas".

Su idea es ofrecer el contenido a un precio asequible que desincentive el consumo ilegal: "Por 6 o 7 euros al mes, pues puedo ver películas en mi casa o puedo escuchar música en streaming, matas esa necesidad".

Critica que para ver un partido concreto un fin de semana un aficionado pueda necesitar hasta "cinco suscripciones de fútbol" con un coste anual de "2.000 o 3.000 euros", algo que considera que "no tiene sentido".

Drones al rescate en la montaña

En un invierno que ya se considera catastrófico, con 115 muertes en la montaña en Europa (8 de ellas en España), la tecnología también se ha puesto al servicio de la seguridad.

La empresa española IVAQ Technologies, incubada en el Parque Científico de Madrid, ha desarrollado IVAQ Finder, el primer sistema comercial del mundo para drones que localiza a víctimas de avalanchas en tiempo récord.

El tiempo es un factor clave en estos rescates, ya que la probabilidad de sobrevivir se reduce a menos del 20% si la víctima no es encontrada en los primeros 40 minutos. Este innovador sistema detecta las señales de las balizas de radiofrecuencia (ARVA) que portan esquiadores y alpinistas, agilizando enormemente una búsqueda que hasta ahora se realizaba a pie.

Según explica Diego Sánchez, cofundador de IVAQ, el sistema "está diseñado para el dron DJI M 350", muy usado en búsqueda y rescate. Una vez en la zona, el piloto marca el área y un algoritmo inteligente procesa la señal para "localizar a las víctimas con menos de un metro de precisión", compartiendo los datos en tiempo real con todo el equipo de rescate para optimizar la misión.

IA para detectar el cáncer de piel

Desde Asturias llega otra noticia donde la tecnología se alía con la salud. Un proyecto pionero desarrollado con tecnología de Legit.Health y la colaboración de Telefónica Tech e Idonia permite a los médicos de familia utilizar la inteligencia artificial para analizar lesiones cutáneas y valorar su posible malignidad al instante.

En segundos va a obtener una sugerencia diagnóstica, un apoyo al diagnóstico y, además, una evaluación objetiva de la severidad" María Rivagorda Digital Health Manager en Legit.Health

María Rivagorda, Digital Health Manager en Legit.Health, explica que la herramienta refuerza al médico de cabecera. Durante la consulta, el doctor "puede tomar una imagen de la lesión con su teléfono móvil, y en segundos va a obtener una sugerencia diagnóstica, un apoyo al diagnóstico y, además, una evaluación objetiva de la severidad", todo ello "siempre como soporte y nunca sustituyendo al criterio clínico".

El sistema tiene un doble objetivo: por un lado, mejorar la detección temprana del cáncer de piel y agilizar la derivación de casos graves; por otro, reducir la presión asistencial en dermatología. Esta tecnología es especialmente importante en comunidades como Asturias, donde el acceso a especialistas en zonas rurales es más complicado.