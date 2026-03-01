Gustavo de Arístegui, diplomático, analiza el ataque a Irán y recuerda que "esta no es una dictadura unipersonal"

La reciente caída del líder supremo de Irán y de cerca de 40 altos funcionarios del régimen ha desatado una crisis sin precedentes. Para analizar la situación, el diplomático y embajador Gustavo de Arístegui ha intervenido en 'Mediodía COPE' con Antonio Herraiz, donde ha advertido de que uno de los "peores errores que podíamos cometer es el exceso de optimismo". A pesar de la evidente debilidad del régimen, Arístegui pide cautela.

Una 'ventana de oportunidad'

Según ha explicado el diplomático, la contundente acción militar estadounidense, que incluye el despliegue de "dos grupos de ataque de portaviones con doscientos y pico aviones de caza", fue impulsada por Arabia Saudí. Los saudíes habrían convencido a Estados Unidos de que era necesario ir más allá de la retórica, presentando "pruebas fehacientes" de que el régimen iraní "estaba arrastrando los pies y ganando tiempo, como hace siempre".

Los saudíes fueron claros con los americanos, según el análisis de Arístegui. "Este es el único momento, esta es la única ventana de oportunidad que se va a abrir para poder cambiar a este abyecto régimen", les dijeron. Advirtieron de que si no se aprovechaba este momento de debilidad, el régimen podría recuperarse y volverse "mucho más brutal, mucho más peligroso, y que exporte mucho más terrorismo que en el pasado".

La respuesta de Irán: ataques a civiles

La respuesta de Irán no se ha limitado a objetivos militares. Tal y como ha relatado De Arístegui, el régimen iraní comenzó atacando bases estadounidenses en Emiratos Árabes, Bahréin, Catar y Kuwait, e incluso una base británica en Chipre. Sin embargo, la escalada ha continuado con ataques directos a "objetivos civiles en estos países del golfo", incluyendo los "aeropuertos civiles de Kuwait, el aeropuerto civil de Abu Dhabi, y el aeropuerto civil y el puerto civil de Bahréin".

EFE Daños producidos en un edificio de Tel Aviv por el impacto de un misil iraní, este domingo

Esta estrategia, según el embajador, busca "hacer pagar al mundo y a los aliados de Estados Unidos [...] su apoyo y su amistad". La situación ha provocado la indignación general, incluido el emir de Catar, que intentaba mediar en el conflicto. "Los iraníes tienen un régimen que hace sufrir a los de dentro y hace sufrir a los de fuera", ha sentenciado De Arístegui, que relató estar viendo bombardeos "en directo en barrios residenciales" de Dubái y Doha.

Una sucesión de ultrarradicales

Gustavo de Arístegui recuerda que "Irán no es unívoco, esta no es una dictadura unipersonal". De hecho, ha señalado con ironía que "ser miembro de la cúpula dirigente de Irán se ha convertido en la procesión de más alto riesgo del mundo", aludiendo a las sucesivas eliminaciones de altos mandos por parte de Israel y otros actores. Pese a las celebraciones en las calles, advierte que una parte del país, aunque minoritaria, "está con el régimen".

El vacío de poder lo está gestionando temporalmente Lariyani, "un personaje siniestro", según el diplomático. La lista de cinco posibles sucesores es alarmante: cuatro de ellos son "ultra, ultra, ultra, ultrarradicales", entre los que se encuentran el hijo del líder fallecido, Mojta Jameney, y el jefe de la Corte Suprema, Golam Jussein Mochsen Hyey. El quinto, el nieto del imán Jomeini, es considerado el más moderado, lo que da una idea del cariz del posible futuro liderazgo.

Finalmente, De Arístegui ha insistido en que no se puede ser "excesivamente optimista". Ha explicado que en Irán "todo está duplicado", con una estructura revolucionaria, la Guardia Revolucionaria y las milicias vasaji ("unos animales adoctrinados") que cuentan con 250.000 efectivos y no se van a rendir. Estas fuerzas, ha concluido, son la principal razón para no caer en el triunfalismo.