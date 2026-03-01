El Gobierno planta cara a la soledad en España y abre un intenso debate en Fin de Semana

El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana un marco estatal para combatir la soledad no deseada, un fenómeno que el propio Gobierno califica como de gran relevancia social. La iniciativa, que busca implementar diversas estrategias para fomentar la interacción y el acompañamiento, ha sido objeto de análisis en el programa Fin de Semana de COPE, donde la periodista Cristina López Schlichting y los colaboradores de su Escuela de Vida han debatido sobre su alcance y viabilidad.

El equipo de la Escuela de Vida

El psicólogo Pedro Martínez ha señalado que el plan del Gobierno llega en un momento de urgencia social, aunque recuerda que otros países de nuestro entorno como Reino Unido, Alemania o Italia ya han implementado políticas similares. Martínez ha expresado sus dudas sobre el intento del Ejecutivo, cuestionando si realmente tiene sentido y cuáles son los puntos más negativos de la iniciativa.

Un problema de raíz, no de decretos

Mucho más escéptica se ha mostrado la doctora Carmen Candela, quien ha calificado la soledad como la gran epidemia de nuestro tiempo. Para Candela, resulta muy chocante que se pretenda suprimir por decreto un problema tan complejo. La doctora ha criticado duramente el plan del ministro Pablo Bustinduy, calificándolo de chatarra al apoyarse en servicios públicos como la sanidad, la educación o la vivienda, que considera ya muy deteriorados.

Para la doctora Candela, el problema de fondo es que la familia está devaluada y que son los propios políticos quienes han contribuido a esta situación. En su intervención, ha afirmado con rotundidad: "son los políticos los que realmente han hecho una mierda, con perdón, de sociedad en ese sentido".

La familia no está de moda" Carmen Candela Colaboradora de Fin de Semana

El aislamiento en pueblos y ciudades

Una visión complementaria la ha aportado Ingeborg Schlichting, madre de la presentadora, desde un pueblo de Gredos. Ha descrito cómo las dinámicas sociales han cambiado drásticamente: "Antes, antiguamente, en un pueblo pequeñito como este, la gente [...] contactaba entre ellos. Las mujeres a la puerta de la casa, hacían labores, hacían un corro, hablaban".

Esa estampa contrasta con la actualidad. Según Schlichting, ahora la gente se encierra en su casa con el televisor y el contacto vecinal se ha perdido tanto en el entorno rural como en las ciudades. "Cada uno vive recluido en su casa, y cuando va faltando uno de los cónyuges [...] la gente se queda sola con la caja tonta", ha sentenciado.

Desde su perspectiva, la solución difícilmente puede venir desde arriba, es decir, del Gobierno. En su lugar, apela a concienciar a la sociedad y a recuperar los lazos comunitarios y familiares, ya que considera que la familia es el primer sitio donde se educa en valores.

Parches frente a soluciones de origen

El plan gubernamental, presentado por el ministro de Asuntos Sociales, Pablo Bustinduy, incluye medidas como adaptar el urbanismo para crear espacios de interacción, generar un comedor comunitario en centros de día o facilitar que las personas con animales de compañía puedan acceder a más lugares públicos.

Sin embargo, en el debate también se ha reconocido la existencia de servicios que ya funcionan, como el botón de teleasistencia del ayuntamiento que Ingeborg Schlichting utiliza. Pedro Martínez ha confirmado la eficacia de estas herramientas, que la Comunidad de Madrid ha implementado para hacer un seguimiento de las personas mayores y que, además de prestar ayuda, ofrecen una importante compañía.

A pesar de ello, la duda principal entre los expertos es si estas medidas son solo parches. La doctora Candela ha insistido en la necesidad de ir al origen del problema: "En medicina se estudia mucho el origen de la enfermedad, porque si no, ponemos parches". Se pregunta por qué la sociedad ha llegado a un punto en el que los enfermos están solos en los hospitales, y aboga por analizar las causas profundas en lugar de aplicar soluciones superficiales.

El debate concluye reconociendo que el origen del problema es un cambio cultural muy profundo que afecta a nivel global. Aun así, el hecho de que el ministerio haya subrayado el problema se ve como un primer paso para que la sociedad tome conciencia de la creciente epidemia de la soledad.