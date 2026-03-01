Itzik Horn, padre de dos rehenes liberados por Hamás, analiza el ataque a Irán: "Israel no está solo"

Itzik Horn, padre de los jóvenes Yair y Eitan Horn, que estuvieron meses secuestrados por Hamás, ha analizado en el programa 'Fin de Semana' de COPE la nueva situación de guerra en la región. Tras confirmar que sus hijos "han vuelto enteros a nivel de salud", matiza que la salud mental "ya ese es otro tema", recordando la terrible tortura que sufrieron y cómo la situación de los rehenes empeoró con el tiempo.

Una nueva guerra con 'coordinación increíble'

Horn subraya que existe una "gran diferencia" en este conflicto, ya que, "como primera medida, Israel no lo promovió". Destaca el papel de Estados Unidos, afirmando que "Israel no está solo" y califica de "interesantísima" y "realmente increíble" la coordinación entre el ejército israelí y el americano. Según relata, fueron los servicios de inteligencia del Mosad israelí y de la CIA norteamericana quienes localizaron al alto mando iraní, permitiendo que la aviación israelí lo abatiera.

EFE Itzik Horn padre de dos de los rehenes que Hamás secuestró el 7 de octubre de 2023

Desde su punto de vista, Irán "han cometido un error garrafal" al atacar a países que podían ejercer de mediadores. "Han perdido ahora quién quiere mediar, ¿Rusia, China?", se pregunta, sugiriendo que la estrategia de Teherán ha resultado contraproducente.

Netanyahu, criticado pero reforzado

En el ámbito interno, Itzik Horn explica que "Netanyahu sigue siendo muy muy criticado" porque "no asume ningún tipo de responsabilidad sobre el 7 de octubre". Sin embargo, reconoce que la reacción de un país en guerra es "adherirse al líder", una circunstancia que, en su opinión, Netanyahu está aprovechando de cara a unas futuras elecciones.

Sobre el futuro, Horn recuerda las palabras de Trump sobre el ataque: "nosotros le estamos abriendo el campo. Ahora, ya después de esto, queda en manos de ustedes". Cree que Estados Unidos no piensa invadir, pues ha aprendido "la lección de Irak, Afganistán, Vietnam". Considera que se trata de un "golpe de apertura" y que el resto "está en manos del pueblo" iraní. A pesar de la gravedad, mantiene su característico humor judío y argentino: "si esto nos lo tomas con un poco de humor, ¿y qué nos queda?".

Finalmente, el padre de los dos rehenes liberados señala las mayores preocupaciones de Israel respecto a Irán: sus "misiles balísticos de largo alcance", la "ayuda a los proxy" y, de forma crucial, evitar que "Irán no tenga armas nucleares", algo que considera una preocupación para todo el continente.