Detectar un cáncer de piel en apenas segundos para descongestionar la Atención Primaria: Asturias es la primera región en incorporar la IA a casos dermatológicos

Un revolucionario proyecto de inteligencia artificial ha llegado a Asturias para cambiar la forma en que se detecta el cáncer de piel. Esta iniciativa, presentada en el programa 'Lo que viene' de COPE por José Ángel Cuadrado y Jesús Tobarra, permite a los médicos de familia utilizar una simple fotografía para un diagnóstico precoz, una noticia que promete ser un antes y un después en la atención sanitaria.

Desarrollado con la tecnología Legit.Health y la colaboración de Telefónica Tech e Idonia, el sistema proporciona al médico una valoración objetiva en tiempo real.

Legit.Health y su modelo de IA para detectar cáncer de piel

Como explica María Rivagorda, Digital Health Manager en Legit.Health, la herramienta "refuerza al médico de primaria [...] ya que durante la consulta puede tomar una imagen de la lesión con su teléfono móvil, y en segundos va a obtener una sugerencia diagnóstica [...] y una estimación de la malignidad".

Rivagorda subraya que es una ayuda, afirmando que actúa "siempre como soporte y nunca sustituyendo al criterio clínico".

El objetivo es doble: por un lado, mejorar la detección temprana de enfermedades de la piel y agilizar la derivación de los casos más graves y, por otro, reducir la presión asistencial en dermatología. Aunque algunos pacientes mostraron recelo inicial, su aceptación mejora al comprender que el contacto con el dermatólogo se mantiene, como señaló uno de los médicos que ya lo ha probado.

Esta tecnología cobra especial importancia en una comunidad como Asturias, donde los dermatólogos se concentran en ciudades como Oviedo y Gijón.

Para las zonas rurales con población envejecida, donde desplazarse no siempre es fácil, este avance supone una mejora sustancial en el acceso a la atención especializada.

Drones al rescate en la montaña

En la sección de noticias tecnológicas también se abordó el problema de las avalanchas de nieve, que este año han causado 115 muertes en Europa, ocho de ellas en España.

Para aumentar las probabilidades de supervivencia, que caen drásticamente pasados los 40 minutos, la empresa española IVAQ Technologies ha desarrollado IVAQ Finder, el primer sistema comercial para drones del mundo que localiza víctimas.

IVAQ Technologies aumenta hasta en un 90% las posibilidades de encontrar con vida a una víctima tras una avalancha

El sistema, que se instala en un dron, detecta las señales de las balizas de radiofrecuencia (Arva) que portan los esquiadores.

Según Diego Sánchez, cofundador de IVAQ, un algoritmo inteligente es "capaz de localizar a las víctimas con menos de un metro de precisión", y toda la información se comparte en tiempo real con el equipo de rescate para optimizar la misión.

Se trata de un proyecto incubado e impulsado por el Parque Científico de Madrid.

El fútbol pirata colapsa internet los fines de semana

Finalmente, se analizó por qué muchos usuarios sufren problemas de conexión los fines de semana. La causa, según Tobarra, reside en las medidas de LaLiga contra la piratería del fútbol, que implican bloquear servidores con direcciones IP compartidas, afectando a miles de negocios online inocentes.

Fran Villalba, CEO de la empresa de privacidad Internxt, calificó la medida como "desmesurada". "Esto es un problema muy grave, porque es, digamos, como matar moscas a cañazos", afirmó, explicando que por una web pirata se bloquean otras 999 que son pymes normales de negocios online que no pueden operar.

Para Villalba, la solución no es el bloqueo masivo, sino abordar el problema de raíz, como se hizo con la música y el cine.

Propone un modelo de suscripción asequible, ya que el sistema actual obliga a tener "5 suscripciones de fútbol" y pagar "2.000 o 3.000 euros al año", algo que considera que "no tiene sentido".