Juan Antonio Madrid, cronobiólogo: "Mientras hacemos scroll en redes sociales, esas horas no dejan huella en el cerebro, es como una vida vacía de recuerdo"

La sensación de que el tiempo vuela y los años se escapan entre los dedos es una experiencia casi universal en la vida adulta. Lo que para un niño es un verano interminable, para un adulto es un suspiro. Sobre este fenómeno ha arrojado luz el profesor Juan Antonio Madrid, director del laboratorio de cronobiología y sueño de la Universidad de Murcia, en el programa 'Fin de Semana' de COPE. En una entrevista con Cristina López Schlichting, el experto ha explicado que esta percepción acelerada del tiempo no es una imaginación, sino una consecuencia directa de cómo nuestro cerebro procesa y archiva los recuerdos a lo largo de la vida.

Un cerebro diseñado para la novedad

La clave, según Madrid, reside en un mecanismo de optimización de nuestra memoria. El cerebro archiva como recuerdos nítidos aquellas vivencias que son novedosas, atractivas o que implican una emoción, mientras que descarta la información repetitiva. "Todo lo que sea repetitivo, lo que hayamos vivido ya muchas veces, pues lo olvida. Simplemente durante el sueño se dedica a borrar todo ese tipo de recuerdos que serían redundantes", ha detallado. Por este motivo, la infancia, una etapa llena de descubrimientos constantes, se percibe como un periodo mucho más largo y denso en vivencias.

A medida que envejecemos, la rutina se apodera de nuestro día a día, generando menos recuerdos significativos. "Desgraciadamente, eso es lo que ocurre con la edad, tenemos la sensación de que el tiempo se nos escapa de las manos y de que un año, en realidad, parece que ha durado un mes", ha aclarado el catedrático. Aquellas personas que buscan activamente nuevas experiencias y viven hitos importantes, como una mudanza o el nacimiento de un hijo, logran expandir su memoria del tiempo, dotándola de una mayor riqueza.

El tiempo perdido en las pantallas

El cronobiólogo ha puesto especial énfasis en el efecto "perverso y dramático" que tienen las tecnologías y las redes sociales en nuestra percepción temporal. El problema no es solo que el tiempo pase volando mientras hacemos 'scroll', sino que esas horas se pierden sin apenas dejar rastro en nuestra memoria. Esta realidad plantea serias dudas sobre el uso de estas plataformas, un debate que lleva a preguntarse si, tal y como se ha planteado en otros lugares, debería España prohibir las redes sociales a menores de 16 años.

"Es como una vida vacía, vacía de recuerdo", ha sentenciado Madrid. Aunque el contenido que consumimos puede moldear nuestras opiniones, los momentos concretos se desvanecen. "Yo recordaré lo que he vivido, lo que he vivido con otra gente", ha añadido, diferenciando las experiencias reales del tiempo frente a una pantalla. Esta cuestión es cada vez más preocupante, en un momento en que los expertos analizan si existe la adicción a las redes sociales y cómo se puede curar.

Claves para 'hackear' el reloj cerebral

Afortunadamente, es posible influir en esta percepción. El profesor ha ofrecido varias claves para expandir el tiempo vivido, empezando por una fundamental: "Romper la rutina". No se trata de llevar una vida caótica, sino de introducir pequeñas novedades en el día a día, como cambiar de camino al pasear, probar un desayuno diferente o, simplemente, aprender algo nuevo.

La creatividad, a través de la pintura, la música o la escritura, también ayuda a anclarnos en el presente. Madrid ha recomendado practicar la atención plena, como "saborear un café, pero con el aroma, con el olor", para estar en el momento donde estás y no con la mente en otro lugar. Esta práctica ayuda a combatir la infelicidad que, como explica la psiquiatra Marian Rojas, está a menudo vinculada a la comparación constante.

Un sueño de calidad es igualmente crucial, ya que si dormimos mal "el archivo de nuestra memoria se resiente y perdemos datos". Por último, el experto ha abordado el papel del estrés: mientras que un estrés agudo e intenso puede fijar recuerdos para siempre, el estrés crónico es "incompatible con disfrutar del presente" y afecta negativamente a cómo recordamos nuestra vida.

La consecuencia final del estrés crónico y la falta de momentos memorables es grave: "Acorta nuestra vida", ha concluido Madrid. Perder el relato y las estampas que conforman nuestra biografía almacenada en el cerebro nos lleva a "tener la sensación de que nuestra vida ha sido más pobre y ha sido más corta".