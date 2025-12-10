¿Debería España prohibir las redes sociales a menores de 16 años como Australia? "Es un paso, pero los padres siguen siendo fundamentales"

Australia se ha convertido en el primer país del mundo en prohibir las redes sociales para menores de 16 años. La histórica medida, analizada en el programa 'La Linterna' de COPE, se aplica desde este 10 de diciembre en plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube o X (antiguo Twitter), mientras que las apps de mensajería como WhatsApp o Messenger quedan exentas. Con esta ley, ha afirmado la ministra de comunicaciones australiana, Anica Wells, "podemos proteger a la generación alfa de ser arrastrada al purgatorio por algoritmos depredadores descritos por su propio creador como 'cocaína conductual'".

Una ley pionera con un complejo control técnico

Para cumplir con la ley, las plataformas deben verificar la edad de los usuarios mediante documentos oficiales o sistemas de inteligencia artificial que escanean el rostro. El incumplimiento puede acarrear multas de hasta 30 millones de euros. La mayoría de empresas han acatado la normativa, aunque con críticas, a excepción de Elon Musk, propietario de X, que ha presentado un recurso al considerar que vulnera el derecho a la libertad de expresión. Este sistema de control ha generado dudas entre expertos como Enrique Serrano, fundador de HackRox, que se pregunta: "¿Quién controla al controlador? ¿Quién decide quién es mayor de edad o no?".

Las dudas sobre la fiabilidad de estas herramientas no son infundadas, pues en Reino Unido ya se registraron casos de adolescentes que usaron rostros de personajes de videojuegos para saltarse los filtros. Rocío García, periodista especializada en marketing digital, ha explicado en 'La Linterna' que, aunque ya existen tecnologías similares en el sector bancario, su implementación masiva plantea riesgos de seguridad sobre los datos almacenados. "Si esto luego se va a almacenar, claro, luego eso puede ser hackeado", ha advertido, señalando los crecientes ciberataques a nivel gubernamental. Sobre ello, se ha abierto un intenso debate sobre qué pasaría si se aplicase una ley similar en España.

Adicciones digitales

El debate en España: entre la regulación y la responsabilidad

Mientras el mundo observa a Australia, otros países como Nueva Zelanda o Dinamarca ya estudian medidas similares. En España, el líder del PP, Núñez Feijóo, ha presentado enmiendas a la ley de protección del menor en entornos digitales para implantar la verificación de edad obligatoria y el etiquetado de contenidos. Borja Azuara, profesor de derecho digital, ha señalado que aunque existen herramientas como el reconocimiento facial, "son muy intrusivas con los derechos personales". La alternativa, según Azuara, es la futura cartera digital europea, que "va a poder certificar la edad sin dar ningún otro dato personal".

El uso excesivo de redes genera una gran dependencia en los adolescentes, que puede derivar en una adicción con graves consecuencias. El psicólogo José de Solá ha alertado que en los casos más severos se observan "muchos síntomas de ansiedad y mucha agresividad", especialmente cuando se les retira el acceso. Esta dependencia, como ha señalado el psiquiatra Javier Quintero en COPE, puede generar un síndrome de abstinencia similar al de la cocaína, afectando al desarrollo personal y a las habilidades sociales.

La visión de los expertos: "El negocio es la atención"

Rocío García ha explicado que los jóvenes se enganchan porque las redes "les dan lo que necesitan y lo que quieren en el momento". Califica el modelo como "el negocio perfecto" basado en un scroll infinito al que un cerebro inmaduro no se puede resistir. "Corresponde a la realidad, al final son sistemas de negocio en el que la atención es la moneda de cambio". Sobre la ley australiana, opina que "es un paso" para que los gobiernos y las tecnológicas tomen conciencia, pero insiste en que "los padres tienen un papel fundamental" y deben ofrecer alternativas de ocio saludable.

En la misma línea se ha mostrado Chema, padre de tres hijos que imparte charlas a familias. Aunque antes no era partidario de la prohibición, ahora cree que "puede ayudar mucho" y lo compara con la exitosa prohibición de fumar en restaurantes. Chema ha sido tajante al hablar de la responsabilidad parental: "Si quieres saber cuál será la salud mental de tu hijo, dime a qué edad le diste su primer móvil". Y añade: "Si un chaval un sábado por la tarde está acosando a otro desde su casa con su móvil que le han dado sus padres, ¿qué responsabilidad tiene ahí el colegio y qué responsabilidad tienen sus padres?". El análisis completo de esta medida se ha abordado en profundidad en 'La Linterna'.

Finalmente, el maestro Luis del Val ha aportado una reflexión concluyente, recordando que, aunque no le gustan las prohibiciones, estas son necesarias y aceptadas en otros ámbitos, como el trabajo o el consumo de alcohol por menores. Sin embargo, ha subrayado que "esa irresponsabilidad de los padres no la arregla ninguna prohibición" y que la clave reside en la educación. "Educar, hay que reconocerlo, no es cómodo, pero maleducar es el manantial que puede causar inundaciones dramáticas de molestísimas consecuencias", ha sentenciado.