España suma dos nuevas Estrellas Michelin que honran la cocina del recuerdo y el terruño: "Todavía se me quiebra la voz"

El universo gastronómico español celebra la incorporación de dos nuevas Estrellas Michelin que reconocen la excelencia y la innovación basada en la tradición. Los restaurantes Barahonda, en Yecla (Murcia), y ReComiendo, en Córdoba, han sido los últimos en recibir el prestigioso galardón.

Alfredo Candela (regenta Barahonda) y Periko Ortega, chef de ReComiendo compartieron su emoción y la filosofía de sus proyectos en el programa 'Fin de Semana' de Cristina López Schlichting.

BARAHONDA Barahonda, en Yecla, consigue su primera estrella Michelin

Barahonda: la memoria del vino y la huerta

Barahonda nace como la culminación de un proyecto familiar con cuatro generaciones de bodegueros a sus espaldas. Alfredo Candela, al frente del restaurante, explicó que la idea surgió para replicar el modelo enoturístico de regiones como Napa y Sonoma, abriendo la bodega al cliente final. "Queríamos hacer esto", afirmó Candela sobre la intención de acercar el proceso del vino al consumidor, un proyecto que este año coincide con el centenario de la bodega original fundada por su abuelo.

La propuesta gastronómica, liderada por el chef Alejandro Ibáñez, se centra en una cocina murciana de territorio revisada desde la actualidad, utilizando productos de su propia huerta. Candela describe al chef como alguien que tiene que estar "medio chalado" para imaginar sus platos, donde la presentación sorprende, pero el sabor es reconocible. Un ejemplo es su versión de la cachamiga yeclana, un plato de agricultores que transforma en alta cocina pero que, al probarlo, "sabe a gachamiga".

ReComiendo: la tradición cordobesa en el plato

Por su parte, Periko Ortega, chef del restaurante ReComiendo en Córdoba, define su trabajo de una manera muy clara: "Nosotros cocinamos recuerdos". Su cocina se basa en coger la tradición cordobesa y andaluza para transportarla a la actualidad, inspirándose en "esa casa de abuela" y los recuerdos de la infancia. Para Ortega, la modernidad no se entiende sin la tradición: "Me parecería una traición a mis principios el olvidarme de dónde vengo", sentenció.

Con un estilo que él mismo califica de "juguetón", Ortega emplea técnicas actuales y trampantojos para reinterpretar platos clásicos. Aunque reconoce que este enfoque ha podido retrasar el reconocimiento, su objetivo es "ver esa sonrisa en la cara del comensal". Un plato emblemático es la mazamorra, el plato más antiguo de Córdoba, del que ya ha creado 62 versiones diferentes, demostrando que la innovación es una constante evolución de las raíces.

La emoción de un reconocimiento histórico

Ambos chefs expresaron la inmensa emoción que supuso recibir la estrella. "Todavía se me quiebra la voz", confesó Alfredo Candela al recordar el momento, que dedicó a sus padres y a su legado familiar. Periko Ortega, por su lado, describió la noticia como "un huracán que nos ha levantado", afirmando que todavía se sienten como si estuvieran "en la nube" tras doce años de trabajo con su proyecto.

Con sus singulares propuestas, Barahonda y ReComiendo no solo se suman a la lista de los mejores restaurantes del mundo, sino que también reafirman la riqueza y diversidad de la gastronomía española, donde la memoria y la vanguardia se dan la mano para crear experiencias únicas.