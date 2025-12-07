La gripe se adelanta y golpea con fuerza a España: una nueva variante dispara los contagios

La gripe ha llegado a España no solo tres semanas antes de lo habitual, sino que ya ha alcanzado el umbral epidémico. Según el último boletín del Instituto de Salud Carlos III, la incidencia en la atención primaria ha escalado hasta los 112,2 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra muy superior a los 12,8 casos que se registraban en la misma fecha del año pasado.

Una nueva variante, clave del aumento

Detrás de este ascenso se encuentra una nueva variante del virus de la gripe. Esta cepa acumula hasta 7 mutaciones en una proteína clave para las infecciones, lo que le confiere una mayor capacidad de propagación. Los grupos de población más afectados en este inicio de temporada están siendo los niños menores de 5 años y los mayores de 65.

Pueden suponer un riesgo tanto para las personas como para el atasco del sistema sanitario"

El virólogo Estanislao Nistal, en una entrevista en el programa 'Mediodía COPE' con Antonio Herraiz, ha advertido de las consecuencias. Según Nistal, el momento epidémico llega cuando los casos crecen exponencialmente y "pueden suponer un riesgo tanto para las personas como para el atasco del sistema sanitario", afectando a otros tratamientos.

La vacunación, ¿sigue siendo útil?

Aunque la campaña de vacunación ya está avanzada, el virólogo ha señalado que sigue siendo una herramienta fundamental, sobre todo para ciertos colectivos. "Las personas que tienen un riesgo de padecer complicaciones con la gripe, la vacunación todavía puede ejecutarse como una manera de reducir esa enfermedad que pueda ser más severa". También es útil para quienes cuidan de personas vulnerables, ya que reduce la posibilidad de transmitir el virus.

Tratamiento y recomendaciones

Para quienes contraen la gripe, los síntomas principales como fiebre o malestar general suelen durar una semana, aunque la recuperación total puede llevar hasta 15 días. Sobre los tratamientos, Nistal ha explicado que existen antivirales, pero son de uso hospitalario y deben aplicarse de forma muy temprana. Para el resto, se recomiendan tratamientos paliativos para aliviar los síntomas.

Lo que es importante es eso, el tratarlos, el no andar por ahí esparciendo el virus al resto de la gente" Estanislao Nistal Virólogo

El experto ha insistido en la importancia de la responsabilidad individual para frenar la cadena de contagios.

"Lo que es importante es eso, el tratarlos, el no andar por ahí esparciendo el virus al resto de la gente, y tener cuidado con las personas que sabemos que lo pueden pasar peor". La temporada pasada, la gripe causó alrededor de 1.700.000 casos sintomáticos y 33.600 hospitalizaciones, por lo que las autoridades sanitarias recuerdan que la mejor estrategia es tomar precauciones y seguir las recomendaciones sanitarias.