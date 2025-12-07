Cañizares analiza la cruda realidad del Real Madrid tras perder contra el Celta y excluye la influencia del árbitro: "El equipo no ha hecho nada bien y echo una cosa de menos"

El exfutbolista y comentarista Santi Cañizares ha analizado este domingo en el programa 'Tiempo de Juego' de la COPE la dura derrota del Real Madrid en el Santiago Bernabéu frente al Celta. Cañizares ha sido tajante al afirmar que el equipo blanco no ha estado a la altura en ninguna faceta del juego, en un análisis muy crítico sobre el momento actual del conjunto.

No ha hecho nada bien

Durante su análisis con Paco González, Cañizares desgranó las carencias del equipo: "En el juego con balón no ha estado bien, el Madrid, sin balón tampoco ha estado bien, en defensa no ha estado bien, en el centro del campo tampoco ha controlado el juego, en ataque no ha sido ni efectivo, ni tampoco ha generado fútbol de ataque". Su conclusión fue rotunda: "No ha hecho nada bien, no ha hecho nada bien".

Los conceptos futbolísticos del Real Madrid, en este momento de la temporada, son muy pobres" Santi Cañizares

El comentarista ha echado en falta el histórico espíritu de remontada del club en los minutos finales, algo que "le ha hecho ganar muchas cosas al Real Madrid". Sobre la actuación del árbitro, aunque considera que "se ha precipitado", fue claro al sentenciar que "no tiene nada que ver en este partido". Para él, el problema es más profundo: "Los conceptos futbolísticos del Real Madrid, en este momento de la temporada, son muy pobres, y hoy los ha abandonado prácticamente todos".

La única noticia positiva

Lo único que ha destacado en positivo Cañizares ha sido el rendimiento de Fede Valverde, de quien ha dicho que "parece algo revitalizado", y lo ha definido como un "jugador muy importante". Sin embargo, ha lamentado el "muy poco bagaje" que supone irse a casa solo con esa sensación, sin puntos y sin buen juego. "En nada ha sido mejor que el Celta, que con un partido correcto ha ganado 0-2", concluyó.