Julia Navarro homenajea en su nueva novela el amor incondicional de los perros: "No hay amigos más fieles, más leales, que nunca te van a pedir nada y te lo van a dar todo"

La escritora Julia Navarro ha presentado en el programa ‘Fin de Semana’ de Cristina López Schlichting su nueva novela, ‘Cuando ellos se van’, un homenaje a la relación milenaria entre las personas y los perros. Navarro ha compartido las experiencias personales que la han llevado a escribir este libro, centrado en el amor incondicional de estos animales.

El desgarro por la pérdida de Argos

El punto de partida de la novela fue la muerte de su perro Argos el año pasado. Navarro ha relatado cómo el animal, un pastor alemán que ya estaba tetrapléjico y sufría mucho, la enfrentó a una de las decisiones más duras. "Me pasé aquella Semana Santa visitando hospitales veterinarios con la esperanza de que alguien me dijera que iba a salir de aquí dando saltos", ha confesado, pero el diagnóstico era unánime.

La escritora ha recordado las palabras de una veterinaria que le dijo: "Él se quiere ir, déjale que se vaya". Tomar la decisión de la eutanasia le produjo un desgarro interno tan grande y un enorme sentimiento de culpa. Navarro ha explicado que tanto Argos como su anterior perro, Tifis, fueron sus fieles confidentes mientras escribía: "Yo les iba contando, '¿qué hago con este personaje?'".

No hay amigos más fieles, más leales, que nunca te van a pedir nada y te lo van a dar todo como son los perretes" Julia Navarro Escritora

Julia Navarro ha afirmado que "no hay amigos más fieles, más leales, que nunca te van a pedir nada y te lo van a dar todo como son los perretes". Tras la muerte de Argos, adoptó a Barbie, una perrita a la que viste de rosa para "fastidiar" a quienes critican el nombre por estereotipos feministas. Esta nueva compañera se ha sumado a la lista de animales que han marcado su vida, como Curro, un perro callejero que la defendió de un ataque.

Cristina López Schlichting y Julia Navarro en 'Fin de Semana'

En la entrevista, también se ha destacado el papel crucial que juegan las mascotas como estímulo vital para personas mayores que viven solas, su ayuda a niños con autismo o como elemento educativo para los más jóvenes. "Te hace ver la fragilidad de la vida de un ser que te acompaña, que te quiere, que te lo da todo", ha reflexionado Navarro.

Héroes en la historia y el arte

La novela ‘Cuando ellos se van’ va más allá de su experiencia personal. El libro hace un recorrido por la historia, recordando a perros héroes que han sido condecorados, así como la relación de intelectuales como Pío Baroja o Unamuno con sus mascotas. También explora la presencia de los canes en la historia del arte, con ejemplos como el perro semihundido de Goya o el de 'El matrimonio Arnolfini'.

La escritora también ha reflexionado sobre el sufrimiento animal, que la ha llevado a cambiar su opinión sobre las corridas de toros, y la falta de educación en la sociedad. Ha relatado un incidente en un cajero donde un niño golpeaba a su perra ante la pasividad de la madre, que sentenció: "es solo un perro". Navarro ha concluido que todavía "hace falta educación" para tratar a los seres vivos con respeto.