Fernando Rayón, experto en Casa Real: "Si quería hacer un favor a su hijo, tenía que haber callado comentarios que no vienen a cuento"

El nuevo libro de memorias de Juan Carlos I, titulado 'Reconciliación', está generando una notable controversia. Según Fernando Rayón, experto en Casa Real, la publicación es un "disparate" porque, como el propio emérito reconoce, "los reyes no tienen que escribir libros de memorias".

En una entrevista en el programa 'Fin de Semana', Rayón sostiene que, aunque el libro es revelador, constituye un flaco favor a la Corona y a su hijo, el Rey Felipe VI.

Las memorias del Rey emérito, 'Reconciliación'

Un "flaco servicio" a la Corona

El experto Fernando Rayón afirma que si la intención del emérito era ayudar a su hijo, erró en el camino. "Si don Juan Carlos quería hacer un favor a su hijo", argumenta Rayón, "lo que tenía que haber hecho había sido callar determinados comentarios, pues, que no vienen a cuento".

MÁS DE FIN DE SEMANA La tensión política marca el aniversario de la Constitución y amenaza la legislatura de Sánchez

Estas declaraciones inoportunas incluyen críticas al gobierno de Pedro Sánchez, alusiones a su mala relación con la reina Letizia y afirmaciones sobre encontronazos con la reina Sofía, algo que, en opinión del experto, afecta directamente al actual jefe de Estado. En la entrevista se desvela además que Felipe VI intentó convencer a su padre para que no publicara el libro, pero no le hizo caso.

La motivación de fondo para escribir el libro parece ser un profundo sentimiento de dolor y abandono. Las memorias transmiten la angustia de Juan Carlos I en su "pseudoexilio" en Abu Dhabi. El texto reitera la idea de soledad, como reflejan frases como: "verse forzado al desarraigo y al aislamiento al final de la vida no es fácil. Estoy resignado y me hiere un sentimiento de abandono". Un sentimiento que Rayón llega a describir como "patético".

Verse forzado al desarraigo y al aislamiento al final de la vida no es fácil" Fernando Rayón Experto en Casa Real

El libro detalla episodios que ilustran esta soledad, como una Navidad en la que, tras una videollamada con la familia real, se quedó solo frente a una pantalla en negro. "Aquella noche de Navidad fue la más solitaria de mi vida", confiesa. El emérito apunta directamente a su hijo: "Comprendo que como rey debe marcar distancia, pero he sufrido como padre". Narra también cómo esperó horas una llamada de Felipe VI durante una visita de este a Abu Dhabi, un contacto que solo se produjo cuando el avión del Rey ya despegaba.

Un carácter "indomable"

Las memorias desvelan también un "espíritu indomable" que complica la situación. Un ejemplo es su viaje a Sanxenxo, donde ignoró la recomendación de viajar en un vuelo regular y utilizó un jet privado, provocando un revuelo mediático. Esta naturaleza indómita también aflora cuando expresa su frustración por tener que firmar documentos de la Zarzuela "sin poder tocar ni una línea", lo que, según los analistas, justifica la postura firme de Felipe VI.

AFP7 vía Europa Press Felipe VI

Respecto a su vida personal, Juan Carlos I adopta un tono laxo, desmintiendo rumores y refiriéndose solo de forma velada al caso Corinna, que enmarca como una "debilidad como hombre" que nunca interfirió en sus funciones de Estado.

El libro también menciona su intento fallido de celebrar su 60 aniversario de boda con la reina Sofía, cuya negativa atribuye a su deseo de no "complicar el reinado de su hijo".