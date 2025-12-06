Teresa Freixes, catedrática en derecho constitucional: "España es el único país de la UE que no enseña la Constitución en las escuelas"

Menos de la mitad de los españoles, concretamente el 48,4%, se siente representado por la Constitución. Un dato de la última encuesta de Sigma Dos para el diario El Mundo que, para Teresa Freixes, jurista y catedrática de derecho constitucional, "no me extraña".

En una entrevista en el programa 'Mediodía COPE' con Antonio Herraiz, la experta ha señalado como causa principal que España es "el único país de la Unión Europea que no la enseña en las escuelas", lo que impide que la ciudadanía pueda comprenderla e identificarse con ella.

EFE Ejemplar de la Constitución Española colocado ante los leones que custodian la entrada principal del Congreso de los Diputados antes del acto institucional por el Día de la Constitución

Una defensa melíflua desde el poder

Según Freixes, la Carta Magna no sufre una crisis por agotamiento, sino por la "escasa defensa que se hace desde el poder" e incluso por los "ataques de los propios socios del gobierno". La jurista ha criticado la "postura absolutamente melíflua de quienes nos gobiernan", a quienes acusa de intentar que la gente la vea como obsoleta. "No está obsoleta", ha sentenciado, para después añadir que "lo que quizás esté obsoleta son algunas posturas que se evidencian alrededor de ellas".

El Estado de derecho, en entredicho

La catedrática también ha alertado sobre la situación del Estado de derecho en España. Ha explicado que los informes anuales de la Comisión Europea reflejan "incumplimientos que pueden llamarse ya sistémicos". Estos problemas, ha continuado, provocan "que la división de poderes quede en entredicho" y que no exista "respeto al poder judicial" por parte de los órganos públicos, minando la confianza ciudadana.

Recuperar el consenso perdido

Para la jurista, recuperar el consenso de la Transición no es solo "posible, sino necesario". "Necesitamos volver a aquello que nunca debimos abandonar", ha afirmado en COPE. Ha recordado cómo en aquella época se logró aunar a todo el espectro político, algo que se ha perdido por una división social que, en su opinión, "no ha surgido de abajo a arriba, sino de arriba a abajo".

Según Freixes, hay que volver a encontrar lo que une a la sociedad y "convencer a los políticos para que vuelvan a aquella senda".

Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional y vicepresidenta de Sociedad Civil Catalana

Preguntada por las reformas prioritarias, Freixes ha recordado cuatro puntos que ya contaban con amplio consenso: la reforma del Senado para convertirlo en una cámara territorial, la sucesión a la Corona, la clarificación del mapa autonómico y la mejora de la inserción de España en Europa.

A estos, ha añadido la necesidad de incluir "elementos de defensa del sistema constitucional" y clarificar que las decisiones deben tomarse "dentro de los órganos constitucionales, no en el extranjero, con mediadores internacionales".