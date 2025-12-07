La crítica de Paco González a los jugadores del Real Madrid en la derrota contra el Celta: "Esa furia y rabia del final no la han transmitido desde el minuto uno"

El Real Madrid, tras jugar cuatro partidos fuera de casa, volvía al Santiago Bernabéu con el objetivo de ganar al Celta de Vigo para mantener el pulso con el FC Barcelona en la lucha por La Liga.

LA LESIÓN DE MILITAO

El partido comenzó con un Real Madrid algo impreciso, mientras el Celta mostraba personalidad para manejar la pelota y progresar en campo rival. Bryan Zaragoza y Pablo Durán generaron las primeras inquietudes en la zaga blanca, obligando a Asencio y Fran García a multiplicarse en defensa.

Arda Güler trató de desequilibrar por la derecha, participando en varias acciones ofensivas, pero no creó mucho peligro sobre la portería de Radu. Pero en un saque de esquina el portero rumano tuvo que emplearse a fondo para evitar el gol de Bellingham, que remató con un potente cabezazo.

900/Cordon Press Militao, tendido en el terreno de juego tras lesionarse en el Real Madrid - Celta.

Pero el plan de Xabi Alonso, que había dado descanso a Rüdiger pensando en el Manchester City, se torció cuando en el minuto 20 Militao se marchó lesionado. El central brasileño, en una carrera con Pablo Durán, sintió un pinchazo en la parte posterior del muslo izquierdo y, tras ser atendido por los doctores, se marchó del terreno de juego sin apoyar la pierna.

El Madrid no encontraba el ritmo al partido. Sin embargo, en los últimos minutos finales de la primera parte, Vinicius pudo marcar tras una cabalgada que finalizó con un disparo raso que obligó a Radu a realizar una gran estirada abajo.

EL CELTA SILENCIA EL BERNABÉU

La segunda parte empezó igual que finalizó la primera, con un paradón de Radu; pero esta vez a un potente disparo de Valverde que enganchó una gran volea desde fuera del área. Sin embargo, fue el Celta quien consiguió adelantarse en el marcador después de que Swedberg rematara de tacón un centro raso de Bryan Zaragoza (0-1).

EFE MADRID, 07/12/2025.- Los jugadores del Celta celebran tras marcar ante el Madrid, durante el partido de LaLiga de fútbol que Real Madrid y Celta de Vigo disputan este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Chema Moya

Los males del Real Madrid no terminaron ahí, ya que Fran García se marchó expulsado después de ser amonestado con dos cartulinas amarillas en menos de un minuto tras cometer dos faltas consecutivas.

Los pupilos de Xabi Alonso intentaron reaccionar para no quedarse a cuatro puntos del Barcelona, Mbappé y Gonzalo tuvieron dos grandes ocasiones. Pero se quedó tan solo en un intento ya que el Real Madrid no pudo perforar la portería del Celta, terminó desesperado con el árbitro por la expulsión de Carreras y encajando el 0-2 después de contragolpe que finalizó Williot Swedberg regateando a Courtois.

¿Qué le ha faltado al real madrid?

A la conclusión del partido, Paco González quiso analizar en la retransmisión de Tiempo de Juego la derrota del Real Madrid: "El caso es que este instante final de arrebato, furia, rabia, cabreo y desesperación con el arbitraje refleja cierta voluntad de los jugadores", comentaba.

Y agregaba: "Les da rabia perder, pero eso no se ha transmitido en el juego del equipo de empezar a comerse el partido desde el minuto uno".

Para finalizar, decía: "Tan solo lo hemos visto al Real Madrid achuchar en los minutos finales de la primera parte al Celta".