Un ingeniero de 26 años de un pueblo de Badajoz cambia la vida de las personas en silla de ruedas: "Manuel tiene 11 años y parálisis cerebral, imagínate ahora que empieza a salir"

El programa 'La Linterna' de COPE, con Ángel Expósito y Paloma Serrano, ha contado la historia de Francisco José García Díaz, un joven ingeniero de 26 años de Villafranca de los Barros (Badajoz) que ha desarrollado un sistema de luces y bocina para sillas de ruedas motorizadas. Esta innovación busca que las personas con movilidad reducida sean más visibles y seguras, especialmente por la noche, cambiando ya la vida de varios de sus paisanos.

Una solución a un problema invisible

Para una persona en silla de ruedas, la vida es una constante prueba de obstáculos: aceras insalvables, rampas imposibles o la falta de visibilidad nocturna. La falta de luz supone un gran riesgo para su integridad, una cuestión de seguridad que convierte a los usuarios en invisibles para los vehículos y que inspiró al ingeniero a buscar una solución. Muchas familias se enfrentan a un gasto de entre 700 y 800 euros para instalar luces externas, ya que las sillas actuales solo traen de serie un zumbador poco audible, como se ha evidenciado en otras historias sobre las barreras a las que se enfrentan miles de personas.

Freepik Persona en silla de ruedas

La idea surgió en 2023, al terminar su carrera de ingeniería. "Hice mi TFG sobre una silla de ruedas controlada por voz e, iterando y haciendo pruebas con los usuarios, me di cuenta de que un problema muy importante y de solución más sencilla es la visibilidad", ha explicado Francisco. Viendo que la tecnología no cubría esta necesidad, aplicó su formación para desarrollar a mano un prototipo funcional y asequible en Alemania, donde trabaja para Airbus Helicopters, demostrando cómo la robótica puede ofrecer soluciones accesibles.

Manuel, el niño que ha estrenado el futuro

Manuel, un niño de 11 años de Los Santos de Maimona (Badajoz) con parálisis cerebral, ha sido el primero en estrenar el prototipo. A pesar de su problema motórico, originado por una hipoxia en el parto, se comunica con gran soltura a través del movimiento ocular gracias a un software especializado, lo que le ha permitido integrarse plenamente en el colegio y con sus amigos.

La reacción de Manuel al ver la silla adaptada fue de pura alegría. "La silla me ha parecido genial, hoy en el colegio mis amigos han flipado. Estas navidades vamos a usarla mucho", ha comentado el pequeño a través de su comunicador. El momento fue tan especial que no dejó de agradecerle a 'Frank', como llama al ingeniero, su trabajo.

Imagínate eso para un niño de 11 años, que está empezando ahora a salir con los amigos" Isabel Benítez Madre de Manuel

Su madre, Isabel Benítez, sabe que este avance le cambiará la vida. "Imagínate eso para un niño de 11 años, que está empezando ahora a salir un poco con los amigos", ha afirmado emocionada. Para Isabel, este dispositivo le otorga a su hijo la independencia y seguridad que necesita en esta nueva etapa, algo que no siempre es fácil de conseguir, aunque hay casos de superación asombrosos como el de una mujer de 102 años que volvió a levantarse de su silla.

Innovación con un fin social

Francisco José nunca ha dejado de mirar a su tierra. Aunque ha desarrollado el proyecto desde Alemania, aprovecha sus viajes a Extremadura para instalar los prototipos. "He traído dos prototipos para instalarlas en sillas de ruedas, y ya están instalados, y estoy esperando a surtir más para la próxima vez que venga", ha señalado el joven, que es finalista de los premios de innovación de la Diputación de Cáceres.

La satisfacción que sientes cuando ves al usuario salir, eso es algo que no tiene precio" Francisco José García Díaz Ingeniero

El ingeniero considera que este es un campo olvidado, donde la tecnología avanza más despacio porque "se desarrolla solo si es rentable", una situación que le mueve a seguir diseñando herramientas que no dejen a nadie atrás. Como él mismo dice: "La satisfacción que sientes cuando ves la silla iluminarse y cuando ves que todo funciona como lo habías diseñado, y cuando ves al usuario salir, eso es algo que no tiene precio". Su sueño es volver a Extremadura para continuar innovando desde su tierra.