Aurelio, cardiólogo: "Cuando tomamos una dosis muy alta de paracetamol o nuestro hígado no está bien, el glutatión se agota rápidamente y ese compuesto tóxico empieza a dañar el órgano; produce una insuficiencia hepática aguda"

La automedicación es una mala costumbre que, lejos de reducirse, aumenta cada año en España, con los analgésicos y antiinflamatorios a la cabeza.

El paracetamol, el más consumido del mundo, se percibe como inocuo, pero su uso indebido entraña serios peligros. Así lo ha explicado el doctor Aurelio Rojas, cardiólogo, en el programa 'Fin de Semana' de COPE, donde ha desmontado la imagen inofensiva de este popular fármaco.

Según el doctor Rojas, "realmente ninguno de los fármacos o tratamientos que utilizamos son inocuos, todos tienen efectos adversos". Sin embargo, ha matizado que "el paracetamol es uno de los más seguros y estudiados", siempre que se tome a las dosis correctas y bajo prescripción. El problema reside en la automedicación con dosis superiores a las seguras, que se sitúan en un máximo de 4 gramos al día.

El hígado, el gran perjudicado

El órgano encargado de eliminar el paracetamol es el hígado, donde se produce un compuesto tóxico que es neutralizado por una sustancia llamada glutatión. El doctor Rojas ha advertido que cuando se toma una dosis muy alta o el hígado no funciona bien, "ese glutatión está reducido o se agota muy rápidamente, y ese compuesto tóxico empieza a dañar nuestro hígado".

Esta situación es especialmente peligrosa en personas con problemas de hígado preexistentes, como el hígado graso, una condición cada vez más frecuente. En estos pacientes, "la recomendación de automedicarse está prácticamente totalmente excluida" y el consumo de paracetamol debe ser siempre bajo estricta prescripción médica.

El interior de un hígado humano

Otro riesgo destacado por el especialista es la combinación de paracetamol con alcohol, especialmente durante la resaca. En ese momento, el hígado ya está trabajando para metabolizar el alcohol, y añadirle el fármaco aumenta la predisposición a que resulte más tóxico y peligroso.

El doctor Rojas también ha abordado el uso de antiinflamatorios como el ibuprofeno, sobre el cual existe una mayor conciencia de sus perjuicios. Estos fármacos son "más perjudiciales para la salud, sobre todo cuando tenemos algunas condiciones de corazón y de riñón", ha señalado. Alteran el sistema cardiovascular y la coagulación, por lo que su uso debe ser vigilado.

No deberíamos utilizar antiinflamatorios tipo ibuprofeno por nuestra cuenta" Aurelio Rojas Cardiólogo

Para personas sanas, la dosis de ibuprofeno no debería superar los 1.800 miligramos al día. Sin embargo, en pacientes con problemas de corazón, riñón, hipertensión o que vayan a realizar deporte, el doctor es tajante: "no deberíamos utilizar antiinflamatorios tipo ibuprofeno por nuestra cuenta bajo ninguna de los conceptos, salvo que lo haya indicado nuestro médico", y siempre en "la mínima dosis posible y durante el menor tiempo posible".

La automedicación, un problema global

Este comportamiento, lejos de ser un fenómeno aislado, se enmarca en una tendencia mundial donde la inmediatez y el fácil acceso a productos sin receta son factores determinantes. Cristian Montero, miembro del grupo de trabajo de gestión del medicamento de SEMERGEN, advertía en 'Poniendo las Calles' sobre esta práctica, especialmente extendida entre los jóvenes de 18 a 25 años, que recurren a fármacos de venta libre para tratar dolencias menores sin ser conscientes de los peligros.

COPE Farmacia

El principal riesgo, según Montero, radica en la falsa creencia de que tratar los síntomas equivale a resolver el problema de salud. “Lo que realmente puede estar ocurriendo es que ese síntoma sea solo un indicio de una enfermedad más seria”, explica el experto. Esta falta de diagnóstico profesional puede enmascarar patologías graves, retrasando su correcto tratamiento y aumentando los riesgos para la salud a largo plazo. Escúchalo aquí.