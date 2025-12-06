Victoria Eugenia de Battenberg, la desconocida reina que rompió moldes en España y que fue como una madre para don Juan Carlos

La figura de la reina Victoria Eugenia está de rabiosa actualidad. Una exposición en la Galería de las Colecciones Reales hasta el próximo abril y una nueva serie de ficción han vuelto a poner el foco sobre su vida. Para analizar su legado, el experto en casas reales Amadeo Martín Rey y Cabieses ha participado en el programa 'Fin de Semana' de la cadena COPE, con Cristina López Schlichting.

Amadeo, en COPE

Martín Rey y Cabieses ha recordado que Victoria Eugenia dejó un recuerdo imborrable en España y un legado fundamental para la monarquía. Fue la madrina de bautismo de su bisnieto, el hoy rey Felipe VI, en un acto celebrado en Madrid en 1968, un año antes de su fallecimiento. Para ella, ha señalado el experto, fue "desde luego, un momento muy especial".

Un matrimonio marcado por el sufrimiento y el exilio

La reina, sin embargo, "sufrió muchísimo" en su matrimonio con Alfonso XIII. Según el historiador, fue víctima de "desprecios por parte de su marido" y de sus constantes infidelidades, quien además le reprochaba haber introducido la hemofilia en la familia.

Tras la caída de la monarquía en 1931, el matrimonio se separó. Ella se instaló primero en Londres y, finalmente, en Lausana (Suiza), donde compró una villa en la que residió gran parte de su vida, aunque también pasó temporadas en Roma junto a sus hijas, las infantas Beatriz y Cristina.

La tragedia de la hemofilia

Uno de los aspectos más duros de su vida fue la hemofilia. Amadeo Martín Rey y Cabieses ha explicado en la COPE que esta enfermedad tiene la particularidad de que "la transmiten las mujeres y la padecen los hombres". El motivo, según ha detallado, es que si una mujer hereda los dos genes de la hemofilia, "se mueren prácticamente al nacer".

La tragedia golpeó directamente a su familia. Su primogénito, Alfonso, príncipe de Asturias, era hemofílico y murió tras un "accidente de tráfico muy banal" en Miami. El infante Gonzalo, el menor, también falleció en Austria por las consecuencias de una caída leve en una cuneta.

La enfermedad, transmitida desde la reina Victoria de Inglaterra, también afectó a otras casas reales europeas. El caso más conocido fue el del zarévich Alexis, hijo del emperador Nicolás II de Rusia, quien también era hemofílico.

Reina moderna y abuela para un futuro rey

Para don Juan Carlos, la reina Victoria Eugenia fue realmente una figura maternal esencial

Pese a las tragedias, Victoria Eugenia fue una reina muy moderna para la España de la época. "Cuando llega a España se da cuenta de que estábamos, digamos, en algunas cosas bastante atrasados", ha afirmado Martín Rey y Cabieses. La reina introdujo costumbres como fumar, usar bañador, tomar el "té de las 5" y popularizó los veraneos en San Sebastián y Santander.

Su faceta más importante fue, quizás, su enorme labor benéfica. Impulsó la fundación de centros para tuberculosos, el hospital de la Cruz Roja y creó comités de damas de la aristocracia que se dedicaban a "ayudar personalmente" a los más necesitados.

Victoria Eugenia también fue una figura clave para su nieto, Don Juan Carlos. El rey emérito, que se crio con ella en Lausana, la ha descrito como "una figura maternal esencial", según se recoge en sus memorias. Aquella estancia prolongada en Suiza hizo que el francés se convirtiera en su primera lengua, hasta el punto de que, como él mismo ha reconocido, todavía "sueña en francés".