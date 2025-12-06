Giro en el crimen de Almería: el padrastro mató al pequeño Lucas con la ayuda de la madre: "Se podía haber evitado. Nadie hizo nada"

El colaborador de 'Fin de Semana' de COPE, Nacho Abad, ha desvelado en primicia los datos más recientes sobre el crimen del pequeño Lucas, de cuatro años, en Almería. Según ha explicado el periodista, el autor material del asesinato no fue la madre, como se pensaba, sino su pareja sentimental, Juan, quien contó con la colaboración de la progenitora, Bárbara, para cometer el crimen y ocultar el cadáver.

El suceso, ha detallado Abad, se produjo el pasado miércoles a media mañana, muchas horas antes de que se diera la voz de alarma sobre las siete y media de la tarde. Tras acabar con la vida del niño, la pareja trasladó el cuerpo del pequeño en brazos a una caseta de piedra en una playa de La Garrucha, en Almería. Unas cámaras de videovigilancia grabaron a los dos mientras transportaban el cadáver.

Una coartada fallida

Para construir una coartada, la pareja ideó un plan. Él le pidió a ella que enviara un audio para librarle de cualquier culpa. En la nota de voz, que fue emitida durante el programa, Bárbara finge su desesperación y atribuye la muerte a un desvanecimiento repentino del niño. “Es un truco de él”, ha interpretado Nacho Abad.

En el audio, con la voz entrecortada, la madre asegura que el niño “se empezó a poner mal, mal y yo empecé a caminar como loca, empezando a ver qué hacía, mi amor. Yo no quiero estar así, no quiero estar sin mi hijo”. Un documento que, según ha valorado la presentadora Cristina López Schlichting, está “dramatizadísimo”.

Crónica de una muerte anunciada

El periodista Nacho Abad ha insistido en que el crimen se podría haber evitado, ya que existían múltiples alertas previas. Sobre el presunto asesino pesaba una orden de alejamiento del niño y de la madre desde el 20 de octubre, dictada por un juez tras una denuncia por malos tratos hacia el menor.

Una semana antes del crimen, los abuelos del niño acudieron a un cuartel de la Guardia Civil para alertar de que habían visto a su nieto “con un golpe brutal en la cabeza y con ratones”, pero no quisieron presentar una denuncia formal, por lo que no se pudo iniciar una investigación oficial.

El sistema falló en todos sus niveles. Asuntos Sociales tenía previsto visitar la casa, un piso patera donde vivían madre e hijo en condiciones precarias, el 4 de diciembre, un día después del asesinato. La Fiscalía de Menores, por su parte, no actuó al no recibir un informe de los servicios sociales.

Todo el mundo lo sabía, y aquí no hizo nadie nada, nada, nada" Nacho Abad Colaborador de Fin de Semana

“Los abuelos sabían de los malos tratos. La Guardia Civil fue informada extraoficialmente. Asuntos Sociales tenía prevista una visita. Fiscalía lo sabía, había una orden de alejamiento. Un vecino grabó un vídeo pegándole. Todo el mundo lo sabía, y aquí no hizo ni dios nada, nada, nada”, ha lamentado Abad.

El horror del maltrato

Nacho Abad ha añadido que el cuerpo del pequeño Lucas presentaba síntomas de agresión sexual. Aunque no está confirmado oficialmente, el periodista ha apuntado que cree que la agresión provino del padrastro. Por si fuera poco, la madre, Bárbara, está embarazada de cinco meses y espera un hijo del presunto asesino, lo que abre un interrogante sobre el futuro de ese bebé.

En la tertulia también ha participado el psiquiatra José Miguel Gaona, quien ha recordado que el padrastro “se dedicaba también a temas de santería”, un dato que añade “otra pincelada” a la historia. En este sentido, Abad ha revelado que junto al cadáver del niño se encontró un peluche de la película 'Lilo & Stitch', un gesto que ha calificado como un intento de “parecer algo”.

Finalmente, Nacho Abad ha querido reconocer el “trabajo sobresaliente” de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería, que ha resuelto el crimen “a toda velocidad” y con “evidencias más que absolutas” para que los culpables se enfrenten a una condena de prisión permanente revisable.