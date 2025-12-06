COPE
06 DIC 2025 | Poligramas

Esta semana Poli Rincón ha visto la serie 'La última frontera' ¿Le habrá gustado? ¿Cuántos 'hipólitos' le dará?

La última frontera
Teresa Vasallo Fernández

Publicado el

1 min lectura4:37 min escucha

