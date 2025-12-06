Jorge Olcina, meteorólogo, avisa: "Una nueva borrasca alterará el tiempo atmosférico a partir del viernes, para el próximo fin de semana"

El puente de la Constitución ha comenzado con los últimos coletazos de los frentes que han recorrido la península, pero la situación está a punto de cambiar. Según ha explicado el meteorólogo Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, en el programa 'Fin de Semana' de COPE, "se adueña el anticiclón de la situación atmosférica para varios días", lo que traerá un tiempo con dos caras muy diferenciadas en España.

Sol, niebla y viento: la doble cara del anticiclón

Este dominio anticiclónico tiene una "doble cara", como ha señalado Olcina. En la costa mediterránea, especialmente en Alicante, Murcia y Valencia, se esperan temperaturas diurnas muy suaves, "casi primaverales", que podrían alcanzar los 25 grados. Sin embargo, el experto advierte de que por la noche el ambiente seguirá siendo frío porque "caen las mínimas".

La situación será muy distinta en el interior peninsular. En la meseta y los valles fluviales, el estancamiento del aire dará lugar a nieblas que podrían ser espesas y tardar en levantarse. En la costa cantábrica, los vientos del suroeste o "ábregos" también subirán los termómetros, pero Olcina pide precaución en Galicia y el Cantábrico hasta el domingo por el "mar de fondo temporal" y el oleaje.

La próxima semana va a ser también bastante tranquila, anticiclónica, al menos hasta el viernes" Jorge Olcina Meteorólogo

Tregua semanal antes de una nueva borrasca

De cara a la próxima semana, el meteorólogo anticipa que "va a ser también bastante tranquila, anticiclónica, al menos hasta el viernes". Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada; en el centro peninsular, por ejemplo, el termómetro ganará entre 6 y 7 grados a mediodía. A pesar de ello, Olcina insiste en que las noches "siguen siendo frías, porque estos anticiclones son engañosos".

A partir del viernes, un nuevo frente, una nueva borrasca, que alterará el tiempo atmosférico para el próximo fin de semana" Jorge Olcina Meteorólogo

Esta estabilidad se verá interrumpida a finales de semana. Según el pronóstico del director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, "a partir del viernes, un nuevo frente, una nueva borrasca, que alterará el tiempo atmosférico para el próximo fin de semana". Este fenómeno barrerá la península con precipitaciones, aunque no excesivamente abundantes, y una bajada de las temperaturas máximas.

Lluvia y niebla, protagonistas del Puente

Precisamente sobre el tiempo también hablaba José Antonio Maldonado, meteorólogo, en 'Herrera en COPE'. En conversación con Carlos Herrera, el experto detalló la previsión del tiempo para el puente de diciembre y explicó que el panorama meteorológico cambiará radicalmente a partir del sábado. Según Maldonado, las lluvias de inicio del puente darán paso a un anticiclón que traerá consigo un claro protagonista: la niebla.

El puente arranca con un frente que dejará lluvias este viernes y mañana sábado, aunque serán, en general, de poca monta. Estas precipitaciones afectarán principalmente a la mitad occidental de la península, sobre todo a Galicia y la zona del Cantábrico. En lugares como Sevilla, Carlos Herrera describió la precipitación como una "agüita fina", a lo que Maldonado se refirió como “niebla meona”, un término que el comunicador calificó como “muy bonito”.

Sin embargo, la situación cambiará el mismo sábado, cuando "el tiempo ya cambia, estabiliza, entra una cuña anticiclónica". Para el domingo, "el anticiclón estará centrado en mitad de la península", lo que provocará, en palabras del meteorólogo, "numerosos bancos de niebla en el interior de la península", coincidiendo con el pronóstico avanzado por Jorge Olcina. Puedes escuchar aquí la sección de Maldonado en 'Herrera en COPE'.