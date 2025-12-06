Un médico de Gaza inicia su nueva vida en Madrid: "He cumplido la promesa de sacar a mis hijos del genocidio"

El médico palestino Refaat Alathamna, padre de seis hijos y superviviente de la guerra en Gaza, ha llegado a España para comenzar una nueva vida. Tras dos años de sufrimiento, desplazamientos y hambre, él, su mujer y sus hijos aterrizaron en Madrid hace poco más de diez días. En una entrevista en el programa 'Fin de Semana' de COPE con Cristina López Schlichting, Alathamna ha relatado su historia, marcada por cicatrices pero también por la esperanza.

Un nuevo comienzo en Madrid

Para los hijos del doctor, de 12, 10, 8, 6 y 4 años, y el más pequeño de apenas un mes, nacido en Jordania, el cambio ha sido radical. Alathamna ha compartido la felicidad de sus hijos al descubrir cosas tan básicas como los huevos en un supermercado, algo que no veían desde hacía meses. "Ver todas esas cosas que hacían mucha falta a un niño a esa edad, que no encontrábamos las cosas básicas, especialmente el huevo, leche, pollo, carne", ha explicado.

La familia está muy contenta de estar en un "espacio muy libre, muy tranquilo", viendo árboles y calles sin destrucción. Para el doctor, es un alivio ver a sus hijos disfrutar de una vida normal. "Aquí todo es diferente, ya sabes, la gente sonriente, haciendo sus cosas [...] y ellos le hace feliz ver ese tipo de vida normal, sin nada de ataques, bombardeos, destrucción, y bueno, más que todo, la tranquilidad", ha señalado.

La impotencia de un padre y médico

Atrás quedan meses en los que la tarea diaria era "buscar la comida, el agua, cargar batería y conseguir la madera para hacer fuego", en un entorno donde todo estaba en crisis, sin gas, gasolina ni electricidad. El doctor Alathamna ha recordado la dureza de su doble rol en medio del conflicto: "Lo más duro que ha sido mi trabajo como médico, siendo al mismo tiempo padre que tenía que cuidar a mis niños", ha confesado.

Lo más duro que ha sido mi trabajo como médico, siendo al mismo tiempo padre que tenía que cuidar a mis niños

El médico palestino ha descrito un sentimiento de "impotencia de no poder encontrar una solución" ante una situación sin escapatoria. Pese a todo, nunca dejó de prometer a sus hijos que los sacaría de allí. "Me siento muy, muy feliz de cumplir con ellos lo que durante dos años de genocidio hemos logrado, he logrado sacarlos de Gaza a una tierra que vive en paz y tranquilidad", ha afirmado con emoción.

Para protegerlos, el doctor Alathamna ha actuado como un escudo, asumiendo una carga mayor "para que ellos no sienten ese gran trauma, ese gran dolor que todos los niños lo vivían ahí". Ha comparado su historia con la película 'La vida es bella', aunque ha matizado que su tarea fue más difícil porque, en lugar de un hijo, él tenía cinco.

Una paz que no llega

Aunque su familia más cercana está a salvo, sus padres y hermanos siguen en Gaza. Alathamna se mantiene en contacto diario con ellos y asegura que "siguen sufriendo lo peor, porque no hay avance en nada", criticando que el plan de paz ha sido "una trampa, una gran mentira". Según el doctor, "Israel está rompiendo el alto al fuego casi 10 veces diariamente" sin que nadie le imponga sanciones.

Israel está rompiendo el alto al fuego casi 10 veces diariamente

Sobre la situación interna en la Franja, considera que sin el control de Hamás, la situación sería "más desastrosa", ya que durante los ataques israelíes a la policía local "aparecían los maleantes, los ladrones, los asesinos". Ha acusado a Israel de no querer a ninguna autoridad palestina, ni Hamás ni Fatah, para que la situación siga siendo caótica y "seguir echando la culpa a Hamás" mientras domina el territorio.

El futuro del doctor Alathamna en España pasa por la homologación de su título de Medicina, que estudió en Bolivia. Mientras tanto, sus hijos, que no hablan español, están a punto de empezar el colegio. El médico ha mostrado su agradecimiento por la solidaridad en España y participa activamente en manifestaciones y actos para visibilizar la situación en Gaza, con la determinación de seguir luchando por su gente.

Durante la entrevista, también ha recordado el horror vivido en los hospitales, con la llegada masiva de heridos y la obligación de realizar un triaje para decidir quién tenía más posibilidades de sobrevivir. Las imágenes más duras, ha relatado, eran las de "los niños que llegaban normalmente amputados, cerebro afuera, abdomen afuera", muchos de ellos huérfanos.