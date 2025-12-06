De la peste porcina al clima de crispación política que vivimos: el análisis de Antonio Jiménez de la actualidad en España

El periodista Antonio Jiménez, en su sección 'Los Afanes del Día' del programa 'Fin de Semana' con Cristina López Schlichting, ha analizado la grave preocupación por la peste porcina africana.

El anuncio del sacrificio de 30.000 cerdos ha disparado las alarmas, y el foco de la investigación se centra ahora en un posible origen en España, concretamente en una instalación de investigación biológica en Cataluña.

Un virus bajo sospecha

La principal hipótesis apunta a un laboratorio situado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Según ha detallado Jiménez, se ha detectado que el virus causante es la cepa 'Georgia 2007' con la que, precisamente, ha trabajado este centro pionero en Europa. De hecho, el pasado 3 de noviembre sus científicos publicaron un experimento en el que se inoculó este virus "en altas dosis a 20 cerdos", por lo que la investigación deberá determinar si se ha escapado del laboratorio.

El descontrol de los jabalíes

Jiménez ha subrayado que los jabalíes son los primeros transmisores del virus y ha señalado como factor clave la superpoblación de estos animales, que atribuye a "las normativas ecologistas contra la caza selectiva". Esta situación provoca, según el periodista, que los animales invadan zonas urbanas y se conviertan en "focos de infección". "Este tipo de epidemia es consecuencia, efectivamente, de ese descontrol", ha sentenciado.

Clima político y advertencias internacionales

En su repaso a la actualidad, Jiménez también ha abordado la tensión en Extremadura entre PP y Vox. A pesar de los reproches mutuos, considera que "están condenados a entenderse después de estas elecciones", ya que las encuestas no auguran mayorías absolutas. El periodista ha calificado los ataques de la campaña como "excesos del punto de vista dialéctico".

Finalmente, ha comentado la polémica sobre los mensajes de Carlos Mazón durante la DANA de Valencia, que demuestran que fue informado de la catástrofe pero no reaccionó durante horas, un hecho que ha calificado de "pecado político insuperable". También ha analizado un informe de seguridad de EE.UU. que alerta sobre el riesgo de "desaparición" de la civilización europea por la inmigración descontrolada y los ataques a la libertad de expresión, puntos con los que el periodista se ha mostrado parcialmente de acuerdo.