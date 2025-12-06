Carmen Lomana revela cómo es su hombre ideal... ¡y lo que no soporta!

Como cada sábado en el programa Fin de Semana de COPE, presentado por Cristina López Schlichting, la elegancia y el buen humor llegan de la mano de Carmen Lomana. En su última intervención, la socialité ha repasado la actualidad y ha respondido a las preguntas de los oyentes, compartiendo sus personales y, como siempre, directos puntos de vista sobre moda, relaciones y estilo de vida.

Carmen Lomana

Polémicas de estilo y consejos de vida

Uno de los temas que ha generado más debate ha sido la moda de llevar chándal por la calle. Preguntada por un oyente sobre esta tendencia en países como Italia, Lomana ha sido tajante: "Pura practicidad de gente que no tiene ganas de arreglarse". Para ella, la esencia de esta prenda es puramente deportiva. "No es para andar por la calle, y con chanclas, menos todavía", ha sentenciado, diferenciando los chándales anchos y descuidados de otras prendas deportivas de marca "muy monos y que pueden favorecer".

Duquesa de Cardona en Fin de Semana con Cristina y Carmen Lomana

En cuanto a los hombres que llevan pendientes, la colaboradora se ha mostrado a favor, considerándolo "hasta muy masculino". Eso sí, con matices: prefiere un aro pequeño y gordo, cercano al lóbulo, en una sola oreja. "La masculinidad no tiene nada que ver con llevar un aro", ha afirmado, recordando que es una moda que ha existido a lo largo de la historia.

La conversación también ha girado en torno a las tradiciones navideñas. A raíz de la pregunta de un oyente que no encontraba las velas litúrgicas para su corona de Adviento, Lomana ha lamentado la progresiva comercialización de la Navidad, donde parece que todo se reduce a "comprar, comprar, comprar". Ha defendido la importancia de recordar el verdadero sentido de estas fechas: "estamos celebrando adviento, el advenimiento de Jesucristo".

Cómo conquistar a Lomana

Uno de los momentos más esperados ha llegado cuando un oyente llamado Israel le ha preguntado directamente cómo podría un hombre conquistarla. Lomana, tras afirmar que "las mujeres somos muy de oído", ha enumerado una lista detallada de requisitos. Busca un hombre con el que pasárselo bien, que sea "interesante", "culto", con "buena conversación" y con "criterio y opinión". Además, ha añadido preferencias físicas: que sea "más bien alto" y, si es posible, con el "pelo un poco largo".

Lomana y Cris

Yo quiero un hombre con el que pueda aprender o admirar... con el que no me aburra" Carmen Lomana Colaboradora de Fin de Semana

La higiene ha sido otro punto clave para la socialité, destacando la importancia de un buen olor y una boca cuidada para evitar la halitosis. "Yo quiero un hombre con el que pueda aprender o admirar también, con que no me aburra", ha resumido. Ante la pregunta sobre qué haría si le tocase la lotería, Lomana ha confesado con humor su gran capricho: "lo único que quiero en mi vida es tener un jet privado, aunque sea compartido".