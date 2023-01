Wargames en COPE. Capítulo 23: convención la Bellota Con en Badajoz

En el capítulo 23 de Wargames. Los amantes de wargames de tablero, de juegos de mesa de simulación histórica, estamos de enhorabuena. Llega una nueva edición de la Bellota Con en Badajoz (26-29 de Enero), el macro-evento más importante y más influyente a nivel nacional y quizás de toda Europa. En ella se organizan partidas a wargames de tablero, las editoriales muestran sus publicaciones y futuros lanzamientos, se realiza el testeo de nuevos proyectos en desarrollo, ciclos de conferencias históricas y una magnifica convivencia entre todos los asistentes con buen jamón y vino. Tenemos el enorme privilegio de que nos cuenten de primera mano todos los detalles de la convención nada más y nada menos que sus creadores, sus directores, sus responsables, y creo que los pioneros en organizar este tipo de macro-convenciones: Sergio Alhama y Asier Rojo.









Sección dedicada en COPE a las Wargames con Ibai Zabaleta

Episodio 1: 7 de abril de 2022

Wargame: conocemos cómo es "Cruzada y Revolución". Juego de David Gómez Relloso, uno de los mejores juegos que hay en la actualidad

Episodio 2: 12 abril de 2022

Wargames: La carga de los tres Reyes. Este juego representa la batalla de Las Navas de Tolosa el lunes 16 de julio de 1212

Episodio 3: 29 abril de 2022

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Wargames: Santa Cruz 1979:El juego representa uno de esos conflictos históricos poco conocidos, y trata nada menos que de la batalla nocturna que se dio en Santa Cruz de Tenerife el 25 de Julio de 1797

Episodio 4: 3 de mayo de 2022

Brotherhood & Unity: La Guerra en Bosnia y Herzegovina 1992-1995

Episodio 5: 12 de mayo de 2022

La Casa de Pavlov: tomas el control de los defensores soviéticos en Stalingrado (hoy en día Volgogrado), que atrincherados en un edificio tratarán de resistir

Episodio 6: 19 de mayo de 2022

'Territorio Grognard' de la mano de Franjo Banyuls, quien es una persona muy relevante e influyente dentro del panorama nacional del hobby de los wargames

Episodio 7: 26 de mayo de 2022

"Ambon: Burning Sun & Little Seagulls". Análisis de un wargame para dos jugadores que simula la batalla de Ambon, que tuvo lugar entre el 30 de enero y el 3 de febrero de 1942 en la isla de Ambon

Episodio 8: 7 de junio de 2022

Entrevista con Juan Luis del canal "Julius Fairfax". Juan Luis cuenta con un canal de Youtube con 200 vídeos fundamentalmente sobre Wargames y juegos de simulación histórica con cerca de 7000 seguidores. Nos cuenta sus orígenes, cómo comienza, sus juego y series favoritos del hobby, y sus próximos planes.

Episodio 9: 14 de junio de 2022

Conocemos Twilight Struggle («Lucha Crepuscular») Es un famoso juego de mesa temático, de estrategia, para dos jugadores ambientado en la Guerra Fría. Un jugador representa a los Estados Unidos y el otro a la Unión Soviética.

Episodio 10: 21 de junio de 2022

Sekigahara, la unificación de Japón. En el episodio 10 de Wargames, Ibai Zabaleta nos acerca a un juego de mesa de guerra para dos jugadores ambientado en las campañas por la reunificación de Japón.

Episodio 11: 28 de junio de 2022

Entrevista con Sergio Ortega, de Mesa de Guerra y su plataforma Mesa de Guerra

Episodio 12: 11 de agosto de 2022

"El Rey en el Norte". En el episodio 10 de Wargames, Ibai Zabaleta nos presenta "El Rey en el Norte", es un wargame para 2 jugadores y que reproduce la primera Guerra Carlista que tuvo lugar entre 1833 y 1839

Episodio 13: 28 de agosto de 2022

Entrevista con Jose Rivero, diseñador de wargames.

Episodio 14: 2 de septiembre 2022

La Misión es un juego en solitario que cubre casi más de 1.000 años de la historia de la Cristiandad, donde tu objetivo será difundir y desarrollar la fe cristiana desde el año 0.

Episodio 15: 9 de septiembre 2022

Entrevista con Iván Cáceres, que es es un reconocido Artista Gráfico del hobby a nivel mundial

Episodio 16: 23 de septiembre 2022

Convenciones de Wargames: Ibai Zabaleta y Sergio Ortega nos explican cómo son

Episodio 17: 7 de octubre 2022

Entrevista con el diseñador David Gómez

Episodio 18: 20 de octubre 2022

Entrevista con un influencer del Hobby como Agustí Barrio

Episodio 19: 16 de noviebmre 2022

Así fue la convención de Batalladores en Zaragoza. Nos lo cuenta Francisco Navarro

Episodio 20: 22 de noviebmre 2022

¿Qué es y quienes son SNAFU? No es ni un club de wargames, no es una tienda y no es una editorial que crea juegos, SNAFU es las 3 cosas a la vez SNAFU

Episodio 21: 12 de diciembre 2022

Guía de introducción al mundo de los Wargames

Episodio 22: 17 de enero de 2023

Miguel y Gonzalo nos explican y presentan Headquarter Games AQUÍ

Episodio 23: 24 de enero de 2023

Previa de la convención la Bellota Con en Badajoz (26-29 de Enero). Sergio y Asier nos la explican AQUÍ