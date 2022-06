WARGAMES: Sekigahara, la unificación de Japón

Episodio 10 de Wargames. Ibai Zabaleta nos acerca a un juego de mesa de guerra para dos jugadores ambientado en las campañas por la reunificación de Japón con Sekigahara.

Introducción:

Wargames en COPE Sección dedicada en COPE a las Wargames con Ibai Zabaleta Alberto SanzPamplona 18 abr 2022 - 13:36

Sekigahara, la unificación de Japón, es un juego de mesa de guerra para dos jugadores ambientado en las campañas por la reunificación de Japón. es un juego de bloques accionado por un motor de cartas en un mapa punto a punto, donde cada jugador tomará el mando de un conglomerado de clanes y aliados, que unidos intentarán derrotar al enemigo y así hacerse con el mando/poder de Japón.

Cuerpo:

• Por un lado tenemos un gran numero de bloques por bando, que representa la configuración de clanes, el tipo de tropas, diferenciando la calidad (si son unidades samuráis regulares, caballería, arcabuces o líderes) y la potencia de cada una de las tropas. Los distintos clanes que conforman cada una de las alianzas se identifican con símbolos distintos, los bloques tienen de uno a cuatro símbolos (sólo un bloque de todo el juego tiene 4 símbolos) y las cartas también los tienen, uno o dos.

• Los bloques además, dotan al juego de la famosa característica de niebla de guerra, es decir, provoca que el jugador contrario no vea qué formaciones tenemos ni tampoco qué refuerzos aparecen, y que los bloques no son descubiertos hasta que tengamos una batalla, así que la memoria es importante en el juego.

• El juego se basa en una mano baraja de cartas por cada bando, que se utilizarán para pujar por iniciativa, como mecanismo de movimiento y reclutamiento, y también para poder accionar nuestros combates que se desencadenará en las batallas desplegando los bloques e infringiendo puntos de daño al rival para eliminar sus unidades.

• En su turno el jugador activo lo que realizará generalmente es mover sus bloques en el mapa por carreteras principales y secundarias, intentando tratando de conquistar las ciudades de recursos y asediar los castillos enemigos. Después del movimiento, si hay bloques de los dos bandos en una localización, se producirá un combate o un asedio si el defensor se refugia en un castillo.

• Hay dos tipos de combates: Batallas o Asedios. Una batalla será un combate sin la protección de un castillo, mientras que un asedio serán los combates que se den con la protección de estos. La mecánica de combate es bastante similar entre ambos, si bien la diferencia radica en que el asaltante es el único que despliega bloques para intentar eliminar al jugador asediado.

• El jugador atacante empezará enviando sus tropas a la batalla jugando una carta y mostrando un bloque del clan correspondiente (dos bloques si la carta tiene dos símbolos) anotando un punto de daño por cada símbolo que haya en el bloque. Los dos jugadores irán jugando cartas y anotando los puntos de daño hasta que no puedan o no quieran jugar más, el jugador que haya logrado causar más puntos de daño habrá ganado el combate. Existen combos y bonuses en el momento de desplegar las cartas donde se premiará el poder desplegar más bloques del mismo clan a la vez, y también desplegar bloques con ataques especiales (caballería o arcabuces)

• Desplegar el mismo bloque de un bando que ya esté desplegado añade un impacto adicional. Hay también diferentes tipos de cartas que aumentarán el impacto, cartas dobles que despliegan dos bloques simultáneamente, cartas con ataques de caballería o arcabuces o el temido desafía de lealtad, en el que el jugador fuera de turno, la juega justo después de que el jugador contrario haga un despliegue, si el jugador del bloque desplegado puede jugar otra carta de su mano que sea capaz de desplegar ese bloque otra vez, ese bloque es leal.

• Finalmente, durante el combate existe la posibilidad de jugar la carta que da mucho juego: el desafío de lealtad. el jugador fuera de turno, la juega justo después de que el jugador contrario haga un despliegue, si el jugador del bloque desplegado puede jugar otra carta de su mano que sea capaz de desplegar ese bloque otra vez, ese bloque es leal, de lo contrario los impactos asignados por ese bloque se contabilizan en contra de su propietario

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Condiciones de Victoria:

• Victoria Automática: Existen 2 bloques que representan los líderes supremos de cada bando. En el momento de que uno de estos dos líderes supremos muere, el jugador que sea su poseedor pierde directamente la partida. Ishida gana automáticamente en el momento en que Tokugawa muera en combate, Tokugawa gana en el momento en que muera Ishida o el heredero Toyotomi Hideyori sea capturado.

• Si nada de esto sucede al final de las 7 semanas (turnos) cada ciudad de recursos da un punto al que la controla y cada castillo dos puntos, ganará el que tenga más puntos, Ishida gana en caso de empate.

Opinion:

• Lo he jugado mínimo una docena de veces, si no más, y nuevamente nos encontramos ante un juego muy divertido, muy ajedrecístico, muy de intentar despistar o engañar al rival con tretas y artes de distracción (lo que algún jugador ha llamado faroleo). El juego tiende generalmente a realizar diversas escaramuzas y combates “menores” durante el transcurso de la partida, mientras que cuando llega al momento decisivo final, ambos jugadores casi siempre han preparado y agrupado un ejército muy grande como desenlace de la partida, y que casualmente coincide históricamente con la batalla final de Sekigahara.

• Es un juego que me atrajo desde el principio por la temática desconocida, guardo un gran recuerdo porque me abrió la puerta para conocer y aprender una época histórica que hasta la pandemia era totalmente desconocido para mí. EL juego me hizo aventurarme en leer libros acerca del tema, y descubrí a un escritor nacional muy bueno, y que recomiendo siempre: David B. Gil ha escrito verdaderas obras maestras de novela histórica ambientada en Sengoku Jidai (los estados en guerra), como El guerrero a la sombra del cerezo, 8 millones de dioses, y hace pocas semanas, Forjada en la Tormenta.

Duración, Complejidad, Editorial/Precio:

• Una partida completa puede durar entre 1,5-3 horas, una vez se sepa jugar ya bien, aunque las primeras veces si que se puede tardar un poquito más, 4 horas de juego.

• El juego ha sido diseñado por Matt Calkins en 2011 (preciosas ilustraciones y arte dirigido por B. MacGowan y realizado por Mark Mahaffey)

• publicado inicialmente por GMT Games van por la quinta edición del juego, existe versión en castellano por Devir que ha sido recientemente publicado en las últimas semanas, con Adaptación edición española de Antonio Catalán. Precio: 70 €

• Existe plataforma gratuita (en inglés) para poder jugar a este juego Online contra otros jugadores: https://yucata.de/

• En Boardgamegeek, que es la página web por excelencia donde se agrupan y clasificación absolutamente todos los juegos de mesa (base de datos de 125.600), ocupa actualmente el puesto 172, en la categoría de guerra es el número 5.

Extras:

• Estamos en el período Sengoku jidai , período de los Estados en guerra, es un período muy largo en la guerra civil de la historia del Japón feudal. Los samuráis, dueños y amos del lugar, se vienen enfrentando en nombre de sus Daimios (soberano feudal) por conseguir honor y gloria en el campo de batalla. Han sido largos siglos de luchas entre clanes, que han ido moldeando el panorama de Japón, forjando alianzas y eliminando clanes que serán olvidados, y que llevarán a las semanas decisivas para el futuro nipón

• En 1598 muere Toyotomi Hideyoshi, uno de los grandes unificadores de Japón, dejando como heredero a un niño de 5 años. El país se divide en dos facciones, por un lado Ishida Mitsunari lidera una alianza que defiende los intereses del legítimo heredero Toyotomi Hideyori y por otro uno de los Daimios (señor feudal) más importantes y Señor de la Guerra, Tokugawa Ieyasu, al frente de una coalición opositora.

• La victoria de Tokugawa Ieyasu le mereció pasar a la historia como «El último de los grandes unificadores de Japón» junto con Oda Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi.5 Además, le despejó el camino para que obtuviera el título de sh?gun, máxima autoridad política y militar en Japón durante esa época. A partir de entonces se establecería el shogunato Tokugawa, el último shogunato de la historia y el cual duraría más de 250 años al frente del gobierno.

• Aunque no se sabe con exactitud la cifra de los soldados presentes en el campo de batalla, la mayoría de los académicos asegura que entre 170.000 y 200.000 guerreros se dieron cita el día de la batalla de Sekigahara (más de 42 clans) e incluso algunos aseguran que esta fue la mayor batalla en suelo japonés de su historia.