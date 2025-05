La tristeza de Alberto Moleiro tras la derrota de Las Palmas: "Es frustrante, pero no nos vamos a rendir"

Publicado el 10 may 2025, 00:03

Las Palmas perdió este viernes contra el Rayo Vallecano (0-1), en el partido que abría la jornada número 35 de Primera División. El equipo canario llegaba al encuentro tras dos derrotas consecutivas, ocupando la 18ª posición de la clasificación y con la obligación de ganar si quería seguir peleando por la permanencia. Pero Álvaro García lo impidió con un gol en la segunda parte.

La primera parte en el Estadio de Gran Canaria fue aburrida, apenas hubo ocasiones de gol y eso empezó a enfadar a los aficionados locales. Pero la gota que colmó el vaso fue el tanto del Rayo Vallecano mediada la segunda parte y que provocó los pitos y abucheos de los seguidores canarios hacia la directiva de su equipo.

EFE McBurnie tras la derrota de Las Palmas contra el Rayo Vallecano.

Pero la imagen del partido, más allá de lo deportivo, fue la que dejaron los jugadores de Las Palmas tras el pitido final del colegiado. La retransmisión de la televisión enfocó a varios futbolistas 'pío-pío' cabizbajos y muy dolidos por la derrota. Y aunque la derrota no es definitiva, la sensación es que el equipo está muy tocado. Pero lo más emotivo, sin lugar a dudas, fue la tristeza de Alberto Moleiro.

El centrocampista habló para la televisión y no pudo evitar emocionarse a la hora de analizar la situación del equipo. "Este momento es frustrante", decía con la voz entrecortada. Y agregaba: "No hemos parado de intentarlo durante todo el partido y es frustrante ver cómo las cosas no salen".

Moleiro estaba muy tocado por la derrota, tuvo que parar de hablar e incluso se disculpó con la compañera de DAZN en un par de ocasiones porque no le salían las palabras.

Y para finalizar, lanzó un mensaje de optimismo para su afición. "No nos vamos a rendir. Quedan tres partidos y son nueve puntos por los que vamos a pelear. No estamos muertos y aunque nos vean tristes... lo vamos a dar todo hasta el final. Ese es el objetivo y creo que vamos a conseguirlo", concluyó.