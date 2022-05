WARGAMES: Brotherhood & Unity: La Guerra en Bosnia y Herzegovina 1992-1995

Brotherhood & Unity: La Guerra en Bosnia y Herzegovina 1992-1995 es un juego de guerra para 3 jugadores (aunque es posible jugar con 2). Representa la penúltima guerra más reciente y sangrienta en Europa desde la IIGM. Bosnia y Herzegovina es un país multiétnico y multireligioso, que consta de tres grupos étnicos principales (bosnios, serbios y croatas) Junto al resto de etnias minoritarias. Ninguno de ellos tiene una mayoría abrumadoras, por eso la historia del país es una historia de conflictos y compromisos. La guerra fue principalmente una guerra civil entre los tres grupos étnicos locales principales (Bosniacos, serbios y croatas), pero también incluyó a varias fuerzas extranjeras: formaciones paramilitares serbias desde Yugoslavia y Krajina (zona étnicamente Serbia, dentro de Croacia), fuerzas armadas de Croacia, y la OTAN. En el juego, los jugadores usarán unidades militares, y diferentes eventos políticos, diplomáticos y estratégicos y tendrán que equilibrar satisfactoriamente las acciones militares con las potencias extranjeras, y la voluntad de su pueblo para luchar para poder salir vencedores de la partida.

Mapa Punto a Punto: dividido en pequeñas zonas interconectadas, el sistema se fundamenta en el juego alternativo de cartas a lo largo del turno. El Mapa contiene Bosnia y Herzegovina en el estallido de la guerra, siendo los espacios mas importantes ciudades como Sarajevo, Mostar, Tuzla, Bijelinja, Banja Luka, Sebrenica y Zenica

Es el sistema Card Driven (Motor de Cartas) que tanta popularidad ha alcanzado en las últimas décadas del mundo del wargame. Básicamente se compone de un mazo de cartas por cada uno de los tres bandos

La partida se compone de 3 turnos, compuesto por varios impulsos por cada jugador dependiendo el turno, donde cada jugador juega una carta. Por ejemplo, primer turno tiene 7 cartas con 7 rondas de acción, y Bosniaco y Croata tienen 5. Esta mano de cartas varía según el turno, para representar el desarrollo de la guerra y la intervención e involucración.

Estas cartas dan Puntos de Operaciones –para mover y atacar, básicamente-, recolocación estratégica (mover unidades a grande distancia), reemplazos, acción diplomática (Mejorar la opinión o Actitud Extranjera y ganar influencia) o eventos (acciones especiales como refuerzos extranjeros). Durante el combate se puede utilizar también carta de combate para mejorar la intensidad y prestaciones de los combates

Existe un Marcador de Actitud Extranjera que representa la postura diplomática de las potencias extranjeras (Países europeos, EEUU, Rusia y la ONU) hacia un jugador. Cada jugador empieza en un nivel de Actitud extranjera neutral, y que puede ir cambiando al lado negativo capturando espacios claves y ciertos eventos (que representa barbaridades de la guerra como crisis de refugiado o limpieza étnica) , pero se pueden mejorar también con acciones diplomáticas y algunos eventos. Cuanto peor sea la actitud extranjera, tendrá efectos más negativos en el jugador (Suministro, Ataques Aéreos de la OTAN, o incluso llegar a perder la partida que representa que la OTAN realiza intervención en militar).

La ciudad de Sarajevo (la capital) está representada en detalle en el juego, ya que siendo el área Urbana más grande del país, se hace un “zoom” donde muestra las áreas y barrios clave dentro de la ciudad.

La partida de dos jugadores: representa una guerra entre los serbios en un bando, y una alianza permanente bosnio-croata en el otro bando. Las reglas para esta variante son las misma que para la partida de 3 jugadores, con algunas reglas adicionales. Una alianza bosnio-croata permanente es el “que hubiera sucedido” si se hubieran unido desde el principio. La mayoría de las fuentes especulan que si esta alianza hubiera existido desde el comienzo de la guerra, hubiera acabado la guerra un año antes, y con una victoria bosnio-croata importante

Brotherhood and Unity adapta el sistema de Senderos de Gloria –Paths of Glory- de Ted Raicer (Como Cruzada y revolución, toma este sistema clásico ya creado, y se adapta a la temática, característica o entorno del conflicto de la guerra de los Balcanes.

Condiciones de Victoria:

La victoria final se determina mediante una fórmula matemática que se compone básicamente de 4 elementos. El primero de todos y el más importante es la voluntad estratégica, que digamos es una especie de puntos de victoria ( se consigue eliminando unidades enemigas, captura o pérdida de regiones, captura o pérdida de espacios claves, y como resultado de eventos). EL segundo es el control de numero de regiones clave (existen 15 regiones donde cada jugador tiene como objetivo obtener su control), el tercero es la actitud extranjera (cuanto peor nivel de actitud extranjera, nos restarán más puntos) y el cuarto es el factor inicial (no es lo mismo ser Serbio que tienes más ventaja o ser Bosnio que en la partida parte con menos ventaja). Por tanto, calculando la puntuación de estos 4 elementos, que el más puntos obtenga al final del turno 3, gana la partida.

Duración, Complejidad, Editorial/Precio:

Una partida completa puede durar unas 4 horas si estamos hablando de personas novatas en el juego, pero una vez se jueguen más partidas la duración baja ostensiblemente, incluso puede terminarse una partida en un par de horas.

No es un juego excesivamente complicado, aunque no diría que sea un juego recomendado para iniciados (20 páginas de reglas). No obstante, si la temática os llama especialmente y tenéis un interés en aprender a jugar el juego, yo no os cerraría para nada puertas y os animaría a probarlo (a ser posible guiado por alguna persona que tenga experiencia).

Brotherhoo&Unity es un wargame creado y desarrollado por Tomislav Cipcic y ha cuidado mucho los detalles y ha tratado con especial rigor y sensibilidad este juego, ya que la temática le toca muy de cerca. El juego está publicado por la editorial Compass Games (Americana), el precio del juego ronda los 70 dólares, está íntegramente editado en inglés, PERO tengo una interesante noticia que daros porque durante el 2022 el juego será publicado íntegramente en Español de la mano de NacWargames, una de las editoriales nacionales que más fuerte está apostando por este tipo de juegos.

Opinion:

Puedo decir que es un juego extremadamente interesante como para dejarlo pasar, he jugado 3 partidas y tengo ganas de probar más. Es un juego tenso desde el inicio, y que quieres seguir jugando hasta el final

Uno de los valores más importantes del juego es que sea a 3 jugadores, porque la competitiva, mordiente y “pique” sano entre la partida es muy chulo: habrá seguro alianzas cambiante durante la partida (primero Serbio vs Croata/bosniaco, y más adelante si el Croata está fuerte al revés) para evitar dejar ganar a quien vaya primero.

Una de los pequeños problemas que puedo sacar del juego es que las tiradas de combate son un poco extremas, es decir en muchas ocasiones las bajas son bastante pequeñas, y en tiradas no frecuentes suceden las verdaderas victorias que pueden decidir la partida.

Pinceladas Históricas:

El nombre del juego Brotherhood & Unity (Fraternidad y Unidad:) era una doctrina yugoslava con el propósito de crear una fuerte unión entre las naciones de Yugoslavia (país de los eslavos del sur). Puesto que Yugoslavia era un país étnicamente diverso (con 7 naciones principales, y muchos pequeños grupos étnicos) – era una manera de crear una identidad unitaria yugoslava y socialista.

Como curiosidad futbolera, Zenica es una ciudad que aparece en el mapa. Ante Budimir “El Cisne de Zenica”, nació en Zenica (Bosnia &Herzegovina) y tuvo que huir nada más nacer a Croacia por la guerra. Tal como recoge en la entrevista concedida a Diario de Navarra en 2020 a Fernando Ciordia: Es curioso porque en Zenica solo nació. En julio de 1991. No tiene más vínculo. “Los periódicos dicen que nací en Zenica, toman esa referencia porque el hospital más cercano está ahí”, “Soy del pueblo de Ozimica cerca de Zepce. La guerra y todas las circunstancias que nos llevaron a venir a Velika Gorica poco después de mi nacimiento. Mi padre tuvo un accidente de coche y todos juntos nos llevaron a salir de casa y llegar a Croacia a principios de 1992. Mi madre, dos hermanas y yo. Viven en Velika Gorica. Velika Gorica me lo dio todo, le estoy muy agradecido. Pero me gusta ir a Ozimica, las dos abuelas siguen vivas”

Enlaces:

Explicación en detalle del conflicto: https://www.youtube.com/watch?v=GeGu8cz_jaQ

Creador del juego: Tomislav Cipcic

Editorial: https://www.compassgames.com/