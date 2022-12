Guía de introducción al mundo de los Wargames

En este capítulo de Wargames en COPE queremos presentar una guía de iniciación. Ibai Zabaleta, Javier Iborra, Alberto Sanz, Eduardo Molins, Imanol Intziarte, Santiago Antoñanzas y Franjo Banyuls nos proponen una serie de juegos.

La Guerra de la Triple Alianza - Reseña por Eduardo Molins (Podcast Jugando con los Abuelos)

La Guerra de la Triple Alianza refleja el conflicto que enfrentó a Paraguay con la Alianza de Brasil, Argentina y Uruguay entre 1864 y 1870, y ha sido diseñado por Pedro Iñaki Martinez.

Es un juego estratégico con un mapa punto a punto con Paraguay en el centro y dos frentes: Al Norte, el frente del Mato Grosso y al Sur el frente de los ríos Paraná y Uruguay (provincia de Entre Ríos)

La mecánica es muy sencilla: Movimiento (2 espacios la infantería y 2 la caballería) y batallas, teniendo en cuenta que para batallar debe haber un líder y sólo disponemos de tres por bando. El sistema de combate se hace enfrentando unidades que necesitan sacar con un dado su valor o menos para impactar al enemigo en rondas sucesivas.

Es un juego de iniciación, porque se centra en la estrategia y la maniobra de los ejércitos, dejando fuera de la ecuación temas que usualmente complican los wargames como abastecimiento, política, tablas complicadas de combate, etc. Todos los turnos se jugará una carta de evento o ayuda que le da mucho contexto histórico a la vez que rejugabilidad y opciones estratégicas a los dos bandos.

Este juego es una oportunidad estupenda de conocer este conflicto tan interesante ya que se incluye un libreto con todo el contexto histórico, desarrollo del conflicto, estrategias de los dos bandos, etc.

13 Días - Reseña por Imanol Intziarte (El Txoko de los Bárdulos)

13 Días representa de manera simplificada un episodio de la Guerra Fría, la famosa Crisis de los Misiles de Cuba, en octubre de 1962. Co-Diseñado por Asger Harding y Daniel Skjold

Este juego pertenece al subgrupo de los llamados Card Driven Games (CDG) –como el archiconocido Twilight Struggle–, juegos con motor de cartas en los cuales cada jugador tiene en su mano una serie de cartas que le permiten realizar diversas acciones o bien jugar un evento, que es lo que suele aportar el sabor histórico.

En 13 Días dos jugadores tratarán de controlar diferentes áreas del mapa, pero si tensas demasiado la cuerda pueden llevar el Def Con hasta un punto de no retorno y disparar un conflicto nuclear (y consecuentemente perder la partida).

Me parece un gran juego de iniciación porque no resulta complicado y se juega aproximadamente en una hora en la que la tensión por no apretar el botón rojo es constante. El juego salió en 2016 y en castellano fue publicado por Ludonova, a un precio que ronda los 30 euros

Standard Combat Series / Autumn for Barbarrosa - Reseña por Santiago Antoñanzas (Club Héroe Madrid)

Autumn For Barbarossa es un juego de la serie Standard Combat Series (SCS) publicado por Multi Man Publishing (Editorial Americana) que cubre la lucha para apoderarse de la ciudad de Smolensk a finales del verano de 1941, marcando el final del período inicial de la Operación Barbarossa y la estabilización del frente hasta el último esfuerzo por tomar Moscú durante la Segunda Guerra Mundial, en el Frente del Este. El diseñador de este juego es Hans Kishel, mientras que el creador del sistema de juego es Dean Essig.

La serie SCS es un sistema con más de 20 juegos publicados, y es un gran sistema introductorio de los wargames hexagonales tradicionales, una puerta de entrada simple hacia el resto de infinidad de juegos y sistemas mucho más complejos. Las reglas de las serie son sólo 8 páginas (comunes a todos los juegos), mientras que cada juego individual posee no más de 2 reglas.

Posee muchos conceptos que os vais a encontrar en la mayoría de wargames tradicionales, aplicados de forma sencilla: las zonas de control, el movimiento a través de la rejilla hexagonal, efectos del terreno, el arrasamiento/overrun (combate en movimiento), tipos de combate y apoyo de artillería y aviación para combates, suministro de unidades, movimientos de explotación (que simula la guerra mecanizada moderna).

El juego se puede adquirir por unos 45 Euros, y aunque el juego no esté en Castellano, las reglas se pueden descargar en castellano fácilmente de alguna de las siguientes páginas web.

1212 La Navas de Tolosa - Reseña por Franjo Banyuls (Podcast Territorio Grognard)

El juego de 1212 Las Navas de Tolosa, diseñado por Pablo Sanz y editado porDracoideas, simula una de las batallas más decisivas del periodo de laReconquista, en la que tres reinos cristianos (Castilla, Aragón y Navarra), junto a ÓrdenesMilitares y cruzados de más allá de los Pirineos, aunaron fuerzas para enfrentarse alejército del Imperio Almohade comandado por su califa Al-Nasir en un valle al sur de SierraMorena.

El tablero representa de forma muy sencilla el campo de batalla con unacuadrícula rectangular de 18 zonas, 9 de ellas en campo cristiano y 9 de ellas en campomusulmán. En estas zonas se despliegan las unidades de cada bando (máximo 3 por zona),que representan los diferentes tipos de tropas que se enfrentaron: caballería pesadacristiana (caballeros de diferentes casas nobles, Órdenes Militares, mesnadas reales…) ysus peones de infantería (campesinos, milicias concejiles, ballesteros…) frente a las tropasmusulmanas (caballería andalusí y almohade, arqueros a caballo kurdos, infanteríaalmohade y bereber, fanáticos yihadistas, arqueros a pie y la Guardia Negra, encadenada alas defensas del palenque del califa).

Sistema de juego manejado a través de un pequeño mazo de 9 cartas, que proporcionan acada jugador el número de puntos de acción que tienen disponibles en cada ronda dejuego. Cada acción tiene un coste (Carga de caballería, Ataque normal, Disparo deproyectiles, Movimiento, Reagrupar…) que varía en función del bando y que genera ciertasventajas o desventajas en la resolución de la acción dependiendo también del bando y dela unidad activada. Es, por tanto, un juego asimétrico, donde con unas reglas muy sencillas,obtenemos todo el sabor de cada uno de los bandos enfrentados. Cada jugador tendrá queoptimizar los puntos de acción disponibles, teniendo en cuenta las características de susunidades, para intentar ir eliminando tropas enemigas y avanzar (o defender) en el campode batalla.

Es un juego dinámico, divertido, que genera tensión en cada una de lasdecisiones a tomar y con mucho sabor de época, pues incluye también cartas conbonificaciones en el uso de determinadas unidades o líderes de los ejércitos. 1212 LasNavas de Tolosa resulta ideal como juego de guerra introductorio porque consigue unasimulación decente y un juego ágil a través de unas reglas sencillas y muy elegantes.Recomendable al 100% para cualquiera que desee empezar en el mundillo de loswargames, con un conflicto de nuestra Historia, con unas calidades excelentes y a unprecio irrisorio.

Editado por la editorial española Dracoideas, disponible en todas lastiendas de wargames y en venta directa en su web, por 25 euros.

