¿Cómo son las convenciones de Wargames?

Desde el comienzo de esta sección hemos presentado muchos juegos intentando explicar su trasfondo. Hemos invitado también a ilustres personas dentro del hobby (Diseñadores, influencers, youtubers, Artistas gráficos, Plataformas de divulgación del Hobby). Hoy vamos a conocer un nuevo eslabón de esta particular Cadena del hobby de los Wargames y juegos de simulación histórica, y no es otro que el de las convenciones o jornadas presenciales dedicadas a este mundillo.

¿Qué son las convenciones de Wargames?



La convención no es más que la celebración de un evento donde existe un espacio físico (generalmente Hotel o salas de exposición) en un determinado tiempo (generalmente un fin de semana) donde se congregan aficionados a los juegos de mesa de simulación histórica, donde los asistentes compartan y desarrollen su propia experiencia de juego junto a actividades programadas como exposiciones, ponencias, partidas y torneos.

Este fin de semana se han celebrado en Cadiz las segundas Jornadas Pax Lúdica, del 16 al 18 de septiembre, donde nos hemos congregado más de 70 personas, y hemos podido disfrutar y compartir nuestra afición con el resto de amantes del hobby, conocer a nuevas personas y reencontrarnos con compañeros que ya habíamos coincidido, y compartir una jornadas sociales en hermandad, que es sin duda lo más gratificante y bonito del evento.

Una persona que se apunta al evento ¿Que actividades tiene a su alcance?



• Ante todo, jugar partidas. El club Pax Lúdica ha puesto numerosos juegos a disposición de los asistentes para jugar, y por supuesto con la posibilidad de que cada uno trajera su juego si así lo deseaba. Los juegos que se han podido ver han sido (muchos de ellos ya comentados en nuestra sección de Cope Wargames): La Carga de los tres Reyes (Nac WargameS), Brotherhood and Unity (Nac Wargames), Trafalgar (Draco Ideas), Von Mansteins Triumph (Nac), Almoravid (GMT), Imperial Struggle (GMT), 1979 Iran (Dietz), Command and Colors(GMT), This war without enemy (Nuts!), 300 Tierra y Agua (Draco Ideas).

• Probar novedades: Es uno de los platos fuertes del evento, poder probar nuevos Recibir explicaciones de juegos de los propios autores explicación de partidas, conocer nuevos prototipos de juegos que están en pleno desarrollo: ejemplos de los juegos que se han podido probar: Asedio de Baler (basado en la pérdida de las Filipinas), El Cid, Madera contra Acero, Malvinas, Asalto a la ciudad universitaria, Paralelo 38 (sobre Korea), Tanto Monta (el Auge de los reyes católicos)

• Jugar torneos: Se ha celebrado un torneo del juego “Guerra del Anillo” apoyado por la donde han participado 8 personas

• Participar en sorteos: Durante las jornadas se han realizado varios sorteos entre los asistentes. Te dan un número que es el orden de inscripción, y han sorteado cerca de 20 juegos durante los 3 días, con 20 personas diferentes premiadas.

¿Qué he podido hacer?



• Viernes: Probar Badajoz 1936 (Jesús Perez). El juego representa el comienzo de la guerra civil española, con el avance del bando sublevado en lo que se llamó guerra de columnas, que era la forma en que el ejército español estaba acostumbrado a combatir en la guerra de Marruecos. El objetivo del juego es llegar a conquistar Merida, Badajoz y asegurar las localidades extremeñas aledañas, mientras que el republicano trata de ralentizar al máximo este avance.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

• Sabado, el día grande, terminar Badajoz 1936 , y aprender Holanda 44 (Holanda ´44 es un juego de dos jugadores que simula la invasión de Holanda durante la Segunda Guerra Mundial por parte de las fuerzas terrestres y aéreas de los Aliados, conocida como la Operación Market-Garden. El juego comienza con el aterrizaje de los paracaidistas el día 17 de septiembre y termina el día 23 del mismo mes. El jugador de los Aliados tiene que actuar a toda prisa para lograr relevar a sus divisiones de paracaidistas y capturar un puente del Rin, vital para alcanzar Berlín y poner fin a la guerra), por parte de Jesus Perez también. También enseñé a jugar a varias personas al Brotherhood and Unity (el ya mencionado en Cope Wargames de guerra de la antigua Yugoslavia)

• Domingo: Probar un último prototipo (Valls 1809 de Marc Aliaga - Batalla del puente de Goi. Es un juego napoleónico de la guerra de Independencia española. Una batalla en que Saint Cyr, comandando el ejército francés, quiere acabar con el ejército español de Reading antes de la puesta de sol. Un juego rápido (20-30 minutos) con mucha tensión y muy divertido), despedirme de los compañeros y vuelta.

Para terminar, conviene hacer una mención especial a la organización del evento, la Asociación Cultural Club Pax Lúdica de Cádiz, que ha consolidado las jornadas que dieron comienzo el año pasado, agradecer a todos ellos su hospitalidad y su buen hacer, ya que el evento sigue creciendo cada año, y en especial, agradecer a la cabeza visible de esta asociación (Sergio Ortega), a quien ya entrevistamos en un episodio anterior de Copw Wargames, y que es el verdadero artífice de que estas jornadas se hayan podido celebrar

¿Y luego qué, que otras convenciones hay en el panorama nacional?

Las siguientes fechas marcadas en el calendario son las Jornadas Batalladores en Zaragoza (4, 5 y 6 de Noviembre). Después vendrán ya en 2023, a finales de Enero, la “madre” de todas las convenciones: Las Bellota en Badajoz. Luego en Abril, antes de semana santa las jornas de Almeria, y en Junio las Vassal Forever en Alcalá de Henares. Sin olvidar las Asturlúdicas (Asturias), que sin ser unas jornadas puramente de Wargames, sí que es un evento donde varios amantes del Hobby han acudido este mismo fin de semana y han pasado también un fabuloso fin de semana.

DETALLES

FECHA: Viernes 16, Sábado 17 y Domingo 18 de Septiembre de 2022.

INSCRIPCIÓN: 10 euros entrada

LUGAR: Edificio Constitución 1812 (Antiguo Aulario La Bomba) – Paseo Carlos III, 3, 11003, Cádiz.

ORGANIZAN: Asociación Cultural Club Pax Lúdica, Plataforma Mesa de Guerra.

EDITORIALES COLABORADORAS: NAC Wargames, Devir, Bellica 3rd Generation, Draco Ideas, Trafalgar Editions, HQ Wargames, TCG Factory, Snafu Design, GMT Games, Multi-Man Publishing, Nuts! Publishing, Dan Verssen Games.