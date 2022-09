WARGAMES: "La misión"

Sección de Wargames en COPE con Alberto Sanz e Ibai Zabaleta.

La Misión es un juego en solitario que cubre casi más de 1.000 años de la historia de la Cristiandad, donde tu objetivo será difundir y desarrollar la fe cristiana desde el año 0 (desde la Crucifixión), convirtiendo las áreas y poblaciones a la cristiandad a través de las rutas históricas donde se expandió el cristianismo, y protegerte de las adversidades que aparecerán en el tiempo, como son las invasiones bárbaras, el auge del Islam (combatiendo en las famosas cruzadas), e incluso la división de las diferentes corrientes internas cristianas. Necesitarás tus apóstoles y misionarios que difundirán la fé, traduciendo la Biblia a diferentes idiomas y convirtiendo las áreas del mapa a la Cristiandad.





Cuerpo:

• Ciertamente, no estamos hablando de un Wargame, diríamos que es un juego de mesa temático o de alto contenido histórico. Sin embargo, es también cierto que existen combates o batallas como tal (entre los ejércitos defensores y las hordas bárbaras, o combatiendo también contra la Jihad). Por tanto el conflicto bélico existe, aunque está representado de una manera bastante abstracta, y no es el eje central del juego.

• En el centro del mapa es donde comienza todo, Jerusalén. En el principio de la partida de allí salen los apóstoles y empieza la exploración del mundo. Hay seis rutas, en las que nacerán 6 tradiciones cristianas:

o la romana, en Europa Occidental, amenazada por bárbaros del norte

o la griega, de Constantinopla a Ucrania; amenazada por bárbaros búlgaros

o la armenia, que pasa por Georgia y más allá del Cáucaso, amenazada por jázaros

o la siríaca, que pasa por Persia, la India y puede llegar hasta Mongolia, amenazada por bárbaros turcos

o la egipcia o copta, que llega hasta Nubia y Etiopía, amenazado por bárbaros del desierto

o la norteafricana, amenazada por vándalos

• Es un juego tipo “Tower Defense” donde tendremos 6 rutas donde el objetivo principal es expandirse hasta el último punto de cada ruta, mientras que en los años venideros los bárbaros nos obligarán a comprimirnos en cada ruta, y más adelante desde Jerusalem el Auge del Islam nos provocará un “sandwich” y que trataremos de mantener la cristiandad defendiéndonos por ambos extremos.

• Cada turno representa muchas décadas. El flujo del juego enseña a los jugadores sobre la expansión y las batallas doctrinales de la Cristiandad temprana mientras construye instituciones como universidades, hospitales y monasterios para educar, curar, e inspirar a las sociedades.

• El mecanismo básico es sencillo de entender, con muchas reglas distintas que aparecen a medida que se suceden las distintas épocas: la predicación de los apóstoles, la creación de comunidades con obispos, la época pagana del Imperio Romano (con persecuciones intermitentes), la Roma cristianizada (con posibilidad de emperador hereje que ‘congela’ a tu clero), los cismas que dan origen a distintas iglesias separadas, la llegada de invasiones bárbaras, la violenta expansión del Islam que reducirá al mínimo lo que quede del Imperio y tres turnos finales para dar tiempo a salvar lo que se pueda antes de hacer el recuento de puntos final.





Condiciones de Victoria:

• Al final de la partida en el turno 27, el total de puntos de victoria contabilizados determinan tu nivel de victoria.

• Se suman todos los puntos de victoria positivos, que se logran generalmente con: valor de fichas de población cristiana en el tablero, numero de rutas con todos los territorios cristianos, contabilizar los papas que no estén en modo cisma, reliquias presentes en el mapa, monasterios, hospitales y universidades construidas y otros bonus (si Hispania reconquistado y poblaciones persas siguen bajo su dominio…)

• Y penalizaciones en forma de puntos de victoria negativos, a vigilar que no ocurran: territorio sin ficha de población, fichas de herejía y subyugar en el mapa, si capital de Roma no está bajo gobierno cristiano, nivel de edad oscura y por cada biblia no traducida.

• Total: menos de 79 puntos el Islam triunfa, 80-89 es un punto muerto, 90-99 triunfo menor de la cristiandad, y más de 100 Cristianismo vence al Islam





Opinion:

• Es un juego de mecánicas sencillas, las reglas no son muy extensas pero merece la pena leerlas un par de veces antes de empezar la primera partida, porque existen conceptos y posibilidades que seguramente no sabemos que están disponibles en qué momento (turno). Quizás la complejidad del juego radica en este punto, el tener que saber en cada época las acciones disponibles y donde tener que poner foco.

• Lo he jugado un par de veces y estoy ansioso por jugarlo más, porque nunca he llegado hasta el final. Tiene el inconveniente necesitar 2-3 sesiones separadas para jugar la campaña entera, y según en que hogares es difícil dejar el tablero desplegado encima de la mesa del salón ??

• Es un juego con gran rejugabilidad, puesto que la aleatoriedad de aparición de eventos en las 6 rutas y la suerte en la tirada de dados cambia drásticamente el devenir de la expansión y compresión de la cristiandad conforme pasan los años, y la situación del mapa es muy diferente en cada partida.

• Lo que más me gusta es que es un juego con el que aprendes historia (incluso para los no creyentes como yo), porque conoces de primera mano las rutas y dificultades que tuvieron en difundir la fe cristiana durante los primeros mil años, y las diferentes corrientes que nacieron del cristianismo, y que nos ayudan a entender la evolución e implicaciones que tiene el cristianismo hoy en día.





Duración, Complejidad, Editorial/Precio:

• El juego tiene 27 turnos, que se pueden jugar en unas 12 horas o menos. También se pueden jugar sólo los 7 turnos finales, sobre la expansión del Islam, en unas 3 horas.

• El juego ha sido diseñado por Ben Madison, inicialmente publicado por White Dog Games en los Estados Unidos, y que la editorial nacional Headquarters Games ha traducido completamente en castellano, con un precio de 55 € y que mejora los componentes de su edición inicial (tablero montado, caja rígida, manual corregido de erratas, troquel de fichas con esquinas redondeadas, libreto de reglas con erratas corregidas (en color y papel de calidad), y hojas de ayuda en color y alta calidad)

• Por cierto, Headquarters Games es una editorial muy familiar (de hecho está compuesto por los hermanos Santacruz, Gonzalo y Miguel), que no solo publica wargames, sino también videojuegos bélicos.

Extras:

• Al explorar el mundo en el juego, los obispos encuentran grupos de pobres, judíos, eruditos, ascetas… la dificultad de conversión al cristianismo varía en cada caso. Las ciudades que cuentan con cultos a Isis son lugares interesados en religiones exóticas y allí el cristianismo tiene un público potencial. Como curiosidad o nota divertida, si un obispo explorador encuentra una ficha de «mujeres», da un salto hacia atrás «desconcertado». Necesitará volver, centrarse y dedicar más tiempo y recursos para evangelizar ese espacio.

• El autor del juego, Ben Madison, episcopaliano, ha representado bastante bien (aunque de manera benevolente) los cismas dentro de las diferentes corrientes cristianas: debilita su capacidad de maniobra (menos puntos de acción) pero no quita puntos de victoria. Quizás un autor católico lo hubiera castigado de manera más severa.

• El diseñador del juego explica que visitando Santa Sofía en Estambul, tomó conciencia de que cristianos de muchas tradiciones existieron y mantuvieron su fe en circunstancias muy duras, siglos antes de que naciera su denominación particular norteamericana.