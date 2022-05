Wargames: La Casa de Pavlov

Hoy nos sumergiremos en la batalla que fue el punto de inflexión en el frente soviético durante la segunda guerra mundial, vamos a reproducir un pedacito de la batalla de Stalingrado. En la Casa de Pavlov tomas el control de los defensores soviéticos en Stalingrado (hoy en día Volgogrado), que atrincherados en un edificio tratarán de resistir los constantes ataques alemanes durante casi dos meses. El juego nos pone en la tesitura de defender nuestro edificio, mientras recibimos oleadas de soldados alemanes a las puertas de la casa, bombardeos constantes por toda la ciudad, francotiradores que intentarán causarnos bajas, Panzers que tratarán de derribar nuestra casa… mientras hacemos frente a la escasez de munición, alimentos y deterioro de nuestras tropas

Cuerpo:

• Pavlov´s House o La Casa de Pavlov está diseñado principalmente para ser jugado en solitario, aunque incluye variantes para hacerlo con dos o incluso con tres personas.

• El juego es un tipo ‘Tower Defense’ que define como objetivo es defender el territorio del jugador mediante la obstrucción de los atacantes enemigos, que generalmente se logra mediante la colocación de estructuras defensivas alrededor y en su trayectoria de ataque.

• El juego se desarrolla mediante el uso de 2 mazos de cartas, el motor del juego. Durante cada turno, nosotros escogeremos nuestras operaciones y acciones defensivas con el mazo soviético y los alemanes harán sus acciones con lo que designe su mazo de juego. Luego durante existe una tercera fase donde organizaremos en la casa nuestras unidades y las preparemos para las oleadas alemanas.

• El Tablero de juego se divide en tres mini-mapas de mismo tamaño pero de diferente escala, tres zooms diferenciados (ciudad, barrio, edificio).

o En el mapa derecho, podremos ver la ciudad de Stalingrado y podremos colocar defensas antiaéreas, trataremos de transportar suministros (alimentos y munición a la casa), mejoraremos comunicaciones… Estas acciones y operaciones tienen que ser continuas, debido a que los constantes bombardeos alemanes impactarán en estas zonas, obligándonos a redirigir nuestros esfuerzos en asegurar nuestras operaciones en Stalingrado que impactarán directamente en la defensa de nuestra casa

o En el mapa central podemos ver el barrio donde se encuentra la casa y podremos sentir el acercamiento del ejército alemán en sus diferentes oleadas. Las unidades de infantería de diferentes tipos o los abominables Panzers tratarán de destruir el edificio.

o Por último, en el mapa de la izquierda tendremos el edificio en sí, la Casa de Pavlov, con las ubicaciones a defender. Aquí estarán nuestros héroes represtandos con fichas y respectivas fotos (reales) tratando de aguantar a toda costa.

• Para la fase de Soviética, robaremos cuatro cartas y decidiremos entre: colocar cañones antiaéreos para tratar de derribar los bombarderos, cargar o entregar suministros a la casa desde las flotillas militares del Volga, preparar artillerías que defiendan los alrededores de la casa de los avances alemanes, enviar refuerzos a la casa… Este apartado nos permitirá ordenar, limpiar la ciudad y prepararla para la siguiente oleada, pero las medidas son limitadas y los recursos también, así que la decisión en donde optimizar su uso es clave. Cada carta nos dará dos opciones y cada opción a su vez otras dos o tres en función del tipo.

• Para la fase Alemana, robaremos tres cartas de la Wehrmacht (fuerza alemanas) y con ellas activaremos a los enemigos. Estos podrán atacar a los defensores de la casa o al propio edificio, bombardearán Stalingrado y penetrarán por las calles hasta cercar el edificio.

• En la tercera fase, movilizaremos las unidades dentro de la casa. No utilizaremos cartas, aquí todo lo que está dentro de la casa tratará de activarse para realizar diferentes acciones. Solo podremos hacer tres o cuatro acciones en el mejor de los casos y cada acción agotará a la unidad activada. Es el momento infligir bajas enemigas en los alrededores de la casa, utilizar ametralladoras, colocar observadores de vanguardia, pedir refuerzos o utilizar a los mandos para recuperar unidades.

Condiciones de Victoria:



• Durante el transcurso de la partida, tenemos que evitar que las oleadas de tropas alemanas accedan a nuestro edificio, es fundamental para no perder antes de tiempo

• Después de sufrir las diferentes oleadas del mazo alemán que desgastará nuestras tropas y debilitará las defensa del edificio, el final de la partida lo dictamina una carta que nos propondrá el asalto definitivo, como si fuera el monstruo final. Debemos enfrentarnos en asalto al grueso de las unidades alemanas, si los derrotamos ganaremos la partida y en caso contrario pereceremos.

Duración, Complejidad, Editorial/Precio:

• Una partida completa puede dura una hora, no más, salvo que sea la partida introductoria que puedes tardar hora y media como mucho. Por tanto, es un juego que podemos considerar corto.

• EL manual es claro, limpio y autoexplicativo. Nada más adquirir el juego lo único que tienes que hacer es montarlo en la mesa, y empezar a jugar mientras sigues las instrucciones. No necesitas revisar cuarenta veces las reglas, es un juego de desplegar y jugar. Las hojas de ayuda te guían y no da lugar a ningún tipo de interpretación

• La sencillez del juego y sus mecánicas hacen que sea un juego accesible y para todos los públicos. Cualquiera con experiencia o sin ella puede jugar este juego sin miedo a que el reglamento le sobrepase.

• La Casa de Pavlov es un wargame creado por David Thompson, está publicado íntegramente en castellano por el sello NacWargames (MasqueOca) y el precio es de 60 euros.

Opinión:

• Es un juego solitario original, sencillo, atractivo, redondo y muy recomendable, porque crea una narrativa muy bonita. Es uno de los juegos introductorios para los nu

• He podido jugar una decena de veces al juego, y no me canso de jugarlo. Uno de los alicientes es poder montar la narrativa de lo que está pasando con mi hijo, dejarle que tire los dados y ver su sufrimiento con una tirada mala o su alegaría con una tirada buena. La tensión es palpable.

• Si tuviera que decir algo negativo del juego (que no es en realidad un problema) es que quizás es demasiado básico o no tiene muchas opciones o acciones diferentes a realizar (si bien lo digo desde mi opinión de jugador avanzado, puesto que para un novato esto es todo lo contrario, bueno para introducirse).

Pinceladas Históricas:

• La Casa de Pavlov era un edificio de apartamentos fortificado utilizado como zona de resistencia durante la crucial Batalla de Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial. Los defensores soviéticos, principalmente de la 7ª Compañía, 3º Batallón, 42º Regimiento de Fusileros de la Guardia de la 13ª División de Guardias, resistieron durante casi dos meses un constante asalto alemán (Octubre Noviembre del 42). El nombre del edificio se tomó de Yakov Pavlov, un sargento que dirigió el asalto inicial que resultó en la captura del edificio de manos de los alemanes. La historia de la Casa de Pavlov fue una pieza clave de la propaganda soviética y se utilizó como símbolo de la increíble resistencia de las fuerzas soviéticas durante la Batalla de Stalingrado.

• La batalla se desarrolló en el transcurso de la invasión alemana de la Unión Soviética, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Con bajas estimadas en más de dos millones de personas entre soldados de ambos bandos y civiles soviéticos, la batalla de Stalingrado es considerada la más sangrienta en la historia de la humanidad. La grave derrota de la Alemania nazi y sus aliados en esta ciudad significó un punto clave y de severa inflexión en los resultados finales de la guerra.

Enlaces:

• Video Promocional del Juego: https://www.youtube.com/watch?v=IMlnTEFMT8kCreador

• Diseñador del Juego: David Thompson

• Editorial:@NACwargames @masqueoca