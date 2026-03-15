El Magdalena Vítol pone el broche final a las Fiestas de la Magdalena

Los castellonenses ya viven las últimas horas de las Fiestas de la Magdalena 2026 que la ciudad despedirá esta noche con un desfile que se iniciará a las 20:30 horas y que llevará, alrededor de 2 horas y media después a la cuenta atrás para el 27 de febrero de 2027, cuando se celebrarán las fiestas fundacionales.

Un día en el que hay intensa actividad festera todavía. La final del Campeonato Mundial de Boli; la clausura del Festival Internacional de Música de Festa a las 11 en la plaza Mayor; “Volta a Peu” a la ciudad de Castellón, Trofeo Luis Adsuara; concurso de paellas en Sant Francesc de la Font; corrida de toros con un mano a mano entre Alejandro Talavante y Juan Ortega o la entrega del Masclet d’Argent de la Colla A Mitges, premio a la mejor mascletá de la Magdalena.

También se cerrará el concurso de mascletaes Ciutat de Castelló con el disparo a las 14:00 horas en la plaza del Primer Molí a cargo de la pirotecnia Pibierzo y ya, a las 20:30 dará comienzo el desfile final de fiestas.

El espectáculo del Magdalena Vitol cerrará los festejos con la traca final incluida que recorrerá las principales calles de la ciudad y, que como es habitual, se ha encargado de preparar la pirotecnia de Burriana, Reyes Martí.

9 DÍAS

La capital de la Plana despide así su Fiestas de la Magdalena que comenzó el día 7 y que durante nueve días han llenado de luz, pólvora, música y tradición los festejos. Con un pregó reducido por la lluvia el sábado; la Romería a la ermita de la Magdalena, que reunió a 165.000 personas, se inició.

La devoción a la Mare de Déu del Lledó, patrona de Castellón de la Plana, que recibió a la comitiva al regreso a la ciudad de la romería, así como recibiendo a miles de castellonenses en su basílica en la ofrenda que tuvo lugar este sábado.

Un domingo en el que desfilaron las Gaiatas con Sequiol y Farola-Ravalet como vencedoras de esta edición; el pregó infantil del lunes con el día dedicado a los más pequeños; la Nit Màgica de Xarxa Teatre el martes; el homenaje al rey don Jaume y a Na Violant d´Hongria por els Cavallers de la Conquesta en su 50º aniversario; o el 75 aniversario que Moros d´Alquería conmemoró el úñtimo sábado.

También castillo de fuegos artificiales, con espectáculo de drones el viernes incluido, o las mascletaes disparadas a lo largo de la semana, a excepción del martes por la lluvia.

Magdalena Circus, desfile de carros engalanados, homenaje a la dolçaina y el tabal, bandas de música llegadas de todo el planeta o el coso multicolor también han hecho la delicias de miles de castellonenses y visitantes.

MAGDALENA 2027

Castellón inicia ahora la cuenta atrás para las Fiestas de la Magdalena del año 2027 y que se iniciará el 27 de febrero, con lo que restan 347 días para que los castellonenses vuelvan a honrar sus orígenes, aunque por delante todavía tendrá en septiembre conmemoraciones de la fundación de la ciudad dado que este año se cumplen 750 años del fallecimiento del rey Jaume I.