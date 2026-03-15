El sorprendente regreso de los jóvenes a la fe: "La gente de nuestra edad tiene como un vacío que quiere llenar"

Enrique Larraz y María Iribas, ambos pamploneses de 22 años, han explicado en el programa "Espejo de la Iglesia" de COPE un fenómeno que perciben con claridad en su entorno: el regreso de los jóvenes a la espiritualidad. Lejos de ser una moda, lo consideran un movimiento generalizado. Según Enrique, estudiante de arquitectura, "la gente de nuestra edad tiene como un vacío que quiere llenar".

La gente de nuestra edad tiene como un vacío que quiere llenar" Enrique Larraz

María Iribas, enfermera, comparte esta visión y añade que, tras un periodo de "rechazo hacia el dios cristiano", muchos intentan ahora saciar su "sentido de trascendencia" con nuevas corrientes espirituales. "Al final se está intentando saciar esa sed, pues con otras espiritualidades", ha comentado.

Una generación sin prejuicios

Enrique Larraz ofrece una clave para entender este cambio. A diferencia de generaciones anteriores "que han recibido la fe y la han rechazado", muchos jóvenes de hoy no la recibieron de sus padres. Esto provoca que el encuentro con la fe "suponga una novedad y también tengan un acercamiento mucho más sincero", ya que no cargan con prejuicios previos. "La gente sí que está más abierta en ese sentido", asegura.

Esta apertura convive, sin embargo, con una sociedad donde la indiferencia es habitual. María Iribas, que se siente afortunada por estar rodeada de amigos que comparten su fe, percibe en su entorno laboral "mucha indiferencia, mucha ignorancia hacia la fe cristiana".

La comunidad, clave para vivir la fe

Ambos jóvenes han destacado que la fe no se vive en solitario. María alimenta su relación con Dios en el grupo María Dominustecum y colabora en la parroquia de San Miguel con la catequesis y el coro. Por su parte, Enrique forma parte de Efeta, un grupo que organiza "retiros de jóvenes para jóvenes", además de dar catequesis y participar en actividades de la Delegación de Juventud como las Javieradas o la JMJ.

Para ellos, la vida de fe y la juventud no solo no son incompatibles, sino que son inseparables para una vida lograda. Frente a quienes ven la Iglesia y la juventud como "dos fenómenos irreconciliables", Enrique Larraz defiende que vivir la fe es, precisamente, "vivir la juventud bien, llena y plena".

Es vivir la juventud bien, llena y plena" Enrique Larraz

María Iribas lo secunda, afirmando que es "la manera de ser feliz hoy". Ante el aumento de los "índices de ansiedad y depresión", considera que una relación con Dios "es la manera de vivir con plenitud y con libertad también nuestra vida".

Un mensaje de apertura

Al ser preguntados por un mensaje para otros jóvenes, María les ha animado a buscar sin miedo. "Les diría que siempre estén abiertos los que realmente quieren encontrarse con Dios, que todos los días lo pidan", ha aconsejado, subrayando la importancia de la comunidad: "la fe es imposible vivirla sola, y más aún empezarla".

Enrique ha concluido con una invitación a la curiosidad y a la acción. "Que se abran a descubrir, que tengan un poco de curiosidad, que se muevan, que busquen, que seguro que algo encuentran y que no les va a decepcionar", ha expresado, con la esperanza de que este movimiento no sea una moda pasajera, sino el "comienzo de algo" que transforme la sociedad.