Castellón vive unas Fiestas de la Magdalena seguras y con incidentes "muy normales"

Las Fiestas de la Magdalena de Castellón avanzan hacia su ecuador con un balance de seguridad positivo. Así lo ha confirmado el concejal de Seguridad, Antonio Ortolá, en una entrevista en el programa Herrera en COPE, donde ha destacado que las celebraciones transcurren con 'mucha normalidad'. Según Ortolá, las incidencias registradas hasta ahora son las habituales en eventos de esta magnitud.

El concejal ha explicado que la mayoría de los incidentes son 'muy normales', como atenciones por 'algún problema con el alcohol' o caídas fortuitas. En este sentido, ha puesto en valor el punto intermedio de corta estancia, un servicio sanitario municipal que está resultando clave para 'descolapsar precisamente los hospitales'. Ortolá lo ha calificado como un sistema 'pionero en España' que 'está funcionando muy bien'.

Un dispositivo planificado al detalle

Ortolá ha atribuido el éxito del dispositivo a las 'muchas semanas de preparación' por parte de la Policía Local. Se ha elaborado un dossier que cubre más de 300 actividades para garantizar la presencia policial constante. El objetivo, según el concejal, es que 'cualquier persona, en cualquier momento, pueda levantar la vista y ver un policía', una meta que considera que se está logrando gracias también a los puntos fijos de seguridad instalados en la ciudad.

Este aumento de la presencia policial y de otros servicios de emergencia se notó especialmente durante la Romería, con más puntos de control. Además, se habilitaron zonas específicas como la de Sant Roc para carros de niños pequeños, mejorando la organización. Esta planificación exhaustiva, afirma Ortolá, genera una 'sensación de seguridad muy grande' entre los ciudadanos.

Vigilancia y convivencia

El concejal también ha querido 'poner en valor' la labor de la unidad de policía administrativa, encargada de vigilar el cumplimiento de horarios y los niveles de decibelios de las collas y locales. Esta unidad, ha señalado, 'cuando es necesario, levanta boletines de denuncia' para asegurar el descanso y la buena convivencia vecinal. Finalmente, Ortolá ha lamentado la suspensión de la mascletà de este miércoles por la lluvia, aunque ha expresado su deseo de que el tiempo mejore para disfrutar de los días que restan de fiestas.